Ander Herrera explica cómo es la nómina de un futbolista al detalle: «Todos tenemos la misma, una pequeñita»

A sus 36 años, Ander Herrera se encuentra en la recta final de su carrera. Ahora en Boca Juniors después de realizar toda su trayectoria en el fútbol europeo, lo cierto es que el ex del Athletic, nacido en Bilbao pero formado en el Real Zaragoza, ha convivido con muchas lesiones en los últimos tiempos, pero parece plenamente preparado para afrontar la vida después de la retirada.

Sensatez y coherencia es lo que ha demostrado en su intervención en el podcast Tengo un Plan, copresentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez. Gran parte, obviamente, lo explica ya su experiencia, tanto por edad como por años en el fútbol profesional, pero, aun así, en una industria en la que cuesta encontrarse con discursos de este estilo, llama la atención.

«'¿Por qué cerraste la hipoteca si es un error?', me comentaron. Eso son cosas que como jugador no tienes ni idea» Ander Herrera

Herrera fue preguntado por muchos aspectos, incluido el económico. Él tiene la fortuna de dedicarse profesionalmente a un deporte que cuenta con unos sueldos muy altos. «Es el deporte más practicado en el mundo, el que más gusta, el que más pasión mueve y sí, está muy remunerado«, reconoce sin ningún tipo de problema.

Pero de poco sirve si el jugador no actúa con cabeza y no tiene a los mejores a su lado. «No doy consejos a quien no me los pide. Pero si alguien me viene y me pregunta qué haría, lo primero es rodearse bien. Una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera es tener el mismo representante desde que empecé, que ha sido la mejor decisión a nivel de gestión de mi carrera deportiva. Si volviera a jugar diez carreras más lo volvería a elegir. En lo económico también me he asesorado muy bien, llevo con los mismos asesores desde los 19 o 20 años. Somos futbolistas y no tenemos ni idea de inversiones«, asegura.

A colación de esto, pone un ejemplo: «Yo compré mi casa, me pedí una hipoteca joven que había por aquel entonces, pero, en cuanto tuve liquidez, fui y me quité la hipoteca. A los seis meses empecé con mis asesores. '¿Por qué cerraste la hipoteca si es un error? Porque teniendo la hipoteca tienes estas ventajas fiscales…', me comentaron. Eso son cosas que como jugador no sabes, no tienes ni idea«.

Lo que sí conoce es cómo son las nóminas de los jugadores. «En la Premier se habla semanal, pero en la Premier se cobra en doce mensualidades, en Francia en doce mensualidades, en España, por lo menos en el Athletic y en el Zaragoza, tienes una nómina pequeñita todos los meses, que todos tenemos la misma, y luego la ficha dividida en dos, que cada uno tiene su contrato y lo recibe en diciembre y en junio. Y en Argentina es diferente, porque tiene sus peculiaridades y cada club es una forma y cada uno negocia sus pagos de una forma más individual«, detalla.