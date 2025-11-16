Un americano desmonta el tópico de que los españoles somos vagos: «Pensaba que era algo arraigado en su cultura»

Es inevitable: a los nacidos en España y en América Latina en general se nos conoce como personas vagas. La realidad, al menos para los primeros, es que el país Ibérico es uno de en los que más horas se trabaja de la UE ... , pero este dato no parece suficiente para derribar el tópico.

No piensa así el usuario de TikTok @tomcharliedesign, un estadounidense que reside en España y ha publicado un vídeo dirigido a sus compatriotas para arrojar algo de luz sobre este estereotipo y ofrecer su perspectiva fundamentada.

«No veo que esto sea cierto»

«Los españoles tienen la reputación de ser un poco perezosos, pero realmente no he visto que esto sea cierto», afirma el usuario. «España es sinónimo de siesta y, de hecho, antes de mudarme aquí pensé que era algo muy arraigado en su cultura, pero lamentablemente no es así. Si en España trabajas de 9.00 a 17.00, como el resto del mundo, no hay tiempo para una siesta«, continúa.

#madridespaña #workfromanywhere #siestatime ♬ Ibs - Duval Timothy @tomcharliedesign When I first arrived in Spain I really thought that the siesta was something ingrained in Spanish culture. But I think it really depends on why you speak to, some people swear by it, others no. But for most people working 9-5s, it's not really possible. Either way I'm all for it and take full advantage of the weekend to get my siestas in 🐷👹 #guiri

El extranjero recalca que la percepción de la siesta puede variar según con quién se hable. «La mayoría de las personas que trabajan de 9.00 a 17.00, por lo que realmente es imposible que la gente se eche la siesta de forma generalizada», subrayó. «De cualquier forma, estoy totalmente a favor de esta tradición y aprovecho el fin de semana para hacer mis siestas».