Un alpinista asciende una montaña y se percata en plena subida de un error que afecta su expedición por completo: «Tenemos un problema»

Dicen que las alegrías compartidas se multiplican y, las penas, se dividen. Es por ello que cualquier situación complicada siempre es mejor vivirla acompañado o con el apoyo de otra persona. Sean problemas de gran dimensión o contratiempos de la vida diaria, tener ... alguien a quien recurrir siempre suele ser algo positivo.

Quienes lo han comprobado han sido dos amigos, Joel y Uri, que se encontraban en plena expedición y uno de ellos se dio cuenta de un problema cuando ya llevaban tres horas de recorrido. Uri llevaba la delantera y estaba en plena subida, mientras que Joel iba unos metros más atrás.

Fue este segundo chico el que cometió un pequeño error que podía suponer un mal mayor según se diera la situación. Joel quiso captar el momento con su móvil y compartirlo en TiKTok, donde el vídeo se ha hecho viral: «Tenemos un pequeño problema: me he dejado parte de la comida en el coche, y el coche está a tres horas ahí al fondo y ahora se está poniendo a nevar», empieza contando el alpinista.

No tener comida suficiente en caso de que la nevada empeore podría ser un problema grave para ambos, pues están realizando una actividad que implica gran desgaste físico y demanda de energía, la cual, sin alimento, se vería muy reducida.

Como los amigos están separados se comunican mediante un walkie talkie y Joel procede a informar a Uri de la problemática, a lo que este responde: «Vamos a ver, pero tú eres tonto o qué te pasa. El único encargo que tenías que hacer para hoy. No me jodas tío, quién coño va a bajar ahora», dice algo enfadado. Sin embargo, su complicidad hace que se lo tomen con humor y lo que podía ser un desastre se convierta en un anécdota casi divertida.

Joel intenta convencer a Uri de que aún tienen algo de comida, cosa que no le deja demasiado tranquilo y después le insta, de broma, a bajar al coche a por el resto de las provisiones, sabiendo que tardarían mucho en hacerlo. «Estás flipando, me parece increíble tío. Igual lo que bajo y subo es una hostia. Así que espabila, ¿vale?» dice Uri en tono jocoso.

Aunque no se sabe cómo acaba esta historia, la buena sintonía de ambos alpinistas parece que atenúa el problema de no llevar suficiente comida para la escapada y, continuando con su camino, Joel se despide por walkie de Uri diciendo que deja el canal de comunicación abierto. Uri confirma que le recibe siguiendo con el mismo humor: «Siempre activo papi, nunca inactivo».