Se aloja en el hotel más barato de Madrid y cuenta su experiencia: «Estaba en un polígono»

Madrid es la ciudad más visitada de España. Durante el primer semestre de 2025, la capital de España registró 11,6 millones de pernoctaciones (un 1,9 % más que en 2024) y recibió a más de 5,4 millones de visitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Su patrimonio cultural, con museos y monumentos de renombre mundial, combinado con una animada vida nocturna y una gastronomía variada, atrae a todo tipo de viajeros. Además, su ubicación en el centro del país y su excelente red de transportes la convierten en el punto de partida ideal para explorar otras zonas del país.

A la hora de pernoctar en Madrid, existen múltiples opciones, que abarcan desde alojamientos más asequibles, como apartamentos turísticos o albergues, hasta hoteles de lujo. Además, el precio varía dependiendo de la zona en la que se encuentren, siendo el centro especialmente caro.

No obstante, los alojamientos hoteleros han experimentado un notable incremento de los precios, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde en cuatro años la tarifa media por habitación se ha casi triplicado, alcanzando los 165,14 euros, según la encuesta de ocupación hotelera del INE, correspondiente al mes de mayo.

Cuánto cuesta una noche en el hotel «más barato» de Madrid

En este sentido, una joven española ha querido retratar los elevados precios de los alojamientos hoteleros de Madrid. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@almumagon), Almudena ha desvelado cuánto le ha costado una noche en un hotel situado a las afueras de la capital.

«¿Cuánto me han cobrado por esta habitación en Madrid?», comienza diciendo la creadora de contenido, que muestra en el vídeo cómo es la estancia. «Nada más entrar, tenemos una cama de matrimonio. Venía con una supletoria, que en este caso es litera», explica.

Dentro del equipamiento de la habitación se encuentra un espejo, un «mini escritorio», ya que, explica Almudena, «esto no lo voy a llamar ni escritorio» por sus reducidas dimensiones, y un taburete. Además, la estancia cuenta con televisión y no hay armario, sino una simple percha donde colgar la ropa.

Por otro lado, tanto el lavabo como la ducha se ubican junto a la cama. «Virgen santa, esto parece una cúpula, no la había visto», comenta la creadora de contenido. En cuanto al váter, se encuentra en una estancia aparte: «Por lo menos tiene intimidad, le han puesto una puerta».

La joven revela a continuación el precio de una noche en este hotel que, según ella, «era lo más barato» de entre todo lo que encontró en Madrid que contara con «baño privado» y «no fueran habitaciones compartidas». Tal y como desvela, le costó 115 euros sin desayuno.

Para Almudena, se trata de un precio demasiado elevado. «Esto es una opinión personal, yo lo veo carísimo, porque pensando que me fui este verano a Italia y me costó 75 euros la noche... Venir a Madrid a las afueras y bien a las afueras, porque estaba en un polígono, y que me cueste 115... ¿Hasta qué punto?», comenta.

La creadora de contenido destaca las subidas que han experimentado los precios hoteleros. «Antes nos podía costar una noche 60-70 euros, ¿pero 115, el doble? ¿Hasta dónde va a subir esto?», señala, visiblemente indignada.