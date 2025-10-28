Alex Tensso, camionero español, sobre los peligros de ir conduciendo por la noche en la carretera: «Es relativamente fácil que te ocurra»

Muchas veces se ha visto como muy duro el trabajo como camionero por sus largas jornadas de trabajo, la soledad durante los viajes y el impacto en salud, además de los riesgos de ir en carretera. Sin embargo, a la profesión se han ido ... sumando en los últimos tiempos muchos perfiles jóvenes, y también de chicas en un sector que siempre era muy masculino, atraídos especialmente por la independencia, forma autónoma y salarios, especialmente en viajes largos.

Alex Tensoo es uno de ellos. Él es un valenciano que lleva tiempo en el sector y contando las verdades de su día a día en su perfil de TikTok (@alextensso). Así, ha defendido su empleo, entre otros aspectos porque no requiere de estudios previos y es mejor que trabajar en una obra y no es una dedicación «física». «Me gusta la tranquilidad, nadie me molesta», explicaba él en un vídeo.

Allí también aprovecha para hablar de los compañeros que adelantan (y los que lo hacen mal), los trucos que tiene en su día a día, cómo cocina y qué come durante un trayecto, cómo improvisa duchas en un área de servicio o los peligros nocturnos. Ahora se ha viralizado un vídeo suyo abordando «una de las cosas que te puedes encontrar por la noche como camionero haciendo ruta nocturna» y su vídeo supera las 362.000 visualizaciones.

«Lo mejor que puede hacer es lo que va a hacer»

Alex va conduciendo con una 'dash cam' instalada, que se coloca en vehículos y se usa para grabar continuamente lo que ocurre mientras se conduce. Ya en plena noche, yendo en marcha por una vía rápida, él graba «cosas que nos podemos encontrar por la noche: compañeros que se están durmiendo».

En las imágenes se ve a un camión que va justo delante suyo y que circula pisando línea discontinua de separación entre carriles. «Entonces a este compañero le hacemos luces de 'Oye, para un poco si puedes o si quieres, y no pongas a nadie en peligro?'»: Acto seguido él le hace ráfagas de luz y el conductor, al momento, se pone en el carril de la derecha y muestra el intermitente derecho para salir a una área de descanso.

«Lo mejor que puede hacer ahora mismo es lo que va a hacer ahora: irse en una estación de servicio, echarse una cabezadita de 20-30 minutos y ya está», sentencia el chófer, que aprovecha para poner énfasis sobre la somnolencia al volante. «Este es uno de los mayores peligros que tenemos en carretera: el dormirte y en cosa de 2-3 segundos te has salido de la carretera y ya has tenido un accidente», avisa.

En la recta final de su vídeo Alex insiste en que «es relativamente fácil de que te ocurra, porque simplemente has podido tener un mal día, no has descansado, te has tenido que ir al trabajo, te está dando somnolencia...» y pone énfasis en que al final en esta profesión «estás yendo en línea recta por la noche a 90 km/h y se te puede hacer aburrido».

«Cuando algún compañero vemos alguna cosa así intentamos reaccionar de la mejor forma posible: tocamos el claxon, hacemos luces...», sentencia él, dejando claro que lo hacen «siempre con buena intención para espabilar al compañero, para que no ocurra un accidente». «Esta noche le puede estar pasando a él, pero mañana es que me puede pasar a mí perfectamente», acaba el camionero 'tiktoker' su vídeo.