Suscribete a
ABC Premium
Directo
Comparecencia del periodista de ABC David Alandete en el Congreso por las injerencias rusas en Cataluña

Alex Tensso, camionero español, sobre los peligros de ir conduciendo por la noche en la carretera: «Es relativamente fácil que te ocurra»

El chófer desvela una práctica habitual entre compañeros y que a otros conductores les puede sorprender

Una terapeuta experta en ansiedad explica el motivo por el que la gente se acuesta tarde: «Los malos hábitos esconden traumas»

Alex Tensso, camionero español, sobre los peligros de trabajar por la noche en la carretera: «Es fácil que te ocurra»
Alex Tensso, camionero español, sobre los peligros de trabajar por la noche en la carretera: «Es fácil que te ocurra» ABC

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Muchas veces se ha visto como muy duro el trabajo como camionero por sus largas jornadas de trabajo, la soledad durante los viajes y el impacto en salud, además de los riesgos de ir en carretera. Sin embargo, a la profesión se han ido ... sumando en los últimos tiempos muchos perfiles jóvenes, y también de chicas en un sector que siempre era muy masculino, atraídos especialmente por la independencia, forma autónoma y salarios, especialmente en viajes largos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app