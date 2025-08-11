Alberto Chicote explica cómo cocinar la tortilla de patata para que te salga perfecta: no usa huevos batidos en su receta

La tortilla de patata es, sin duda, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española. Esta comida, cuyo origen se remonta a hace varios siglos, ha logrado ser la gran protagonista en las casas y restaurantes de nuestro país.

Elaborada a base de ingredientes sencillos, esta receta ha trascendido generaciones y fronteras. En la versión más tradicional, tan solo hace falta utilizar unos buenos huevos de corral, patata, aceite de oliva virgen extra y sal. Además, hay quienes consideran que debe llevar cebolla, aunque para otros es totalmente prescindible. Y no solo eso. En los últimos años se ha puesto de moda incorporar a la mezcla otros productos como queso, jamón, trufa o, en definitiva, el alimento favorito de la persona que se la vaya a comer.

También existe un enorme debate sobre si la tortilla de patata debe estar muy hecha o, por el contrario, poco cuajada y más jugosa. Pero, ¿cómo la preparan los grandes chefs?

Alberto Chicote es uno de esos cocineros que siempre comparte los mejores trucos con sus seguidores. En un vídeo publicado en redes sociales explica cómo cocina él la tortilla de patatas para que quede perfecta. Lo más curioso es que no usa huevos batidos.

La receta de Alberto Chicote para cocinar una tortilla de patata perfecta

Alberto Chicote ha compartido en Instagram la receta de la tortilla de patata que sirve en Omeraki, su restaurante, y que él mismo prepara en casa desde hace 20 años. El prestigioso chef español reconoce que este plato «supone un reto», pues hay que buscar la manera de «hacerlo propio sin perder la esencia».

Tras esta introducción, el cocinero cuenta paso a paso cómo hace esta comida. «Es muy sencilla», asegura. En primer lugar, corta la patata en cuadraditos y la pocha bien en aceite de oliva virgen extra. Con la cebolla sigue el mismo procedimiento.

Cuando tiene las dos verduras listas, el de 'Pesadilla en la cocina' detalla cómo las une: «Lo escurro, sazono, lo mezclo y después, sin nada de huevo, lo paso por una sartén por cada lado. Esto va en el fondo del plato».

A continuación, para darle un toque crujiente, prepara una tempura «muy fina». «Se ralla la patata y la cebolla se corta en juliana a contra de hilo. Muy importante eso», avisa Chicote. Ambas elaboraciones se fríen y colocan en forma de nido sobre los cuadraditos previamente cocinados.

Por último, es el turno de la salsa. «Yema de huevo pasteurizada mezclada con aceite de oliva virgen extra al 10% y salsa de soja», confirma Chicote. La introduce en un biberon y la tiene en un baño caliente «entre 50 y 55 grados». Finalmente, se añade encima de la patata y la cebolla.

«Cuando te metes esto en la boca, te viene a la mente una tortilla de patata. Trae a nuestra memoria texturas y sabores pasados. Es un plato del que me siento orgullosísimo», concluye el chef.