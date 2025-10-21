Un albañil de Bolivia que trabaja en España, sobre el dinero que cobra al mes por trabajar en nuestro país: «Allí ganaba 400 euros»

Las diferencias entre países no solo se reflejan en la moneda o en el idioma, sino en el valor que se le da al trabajo. Dos personas que desempeñan la misma tarea, con las mismas horas y el mismo esfuerzo, pueden recibir sueldos ... que parecen de mundos distintos. En España, el coste de la vida es alto, pero también lo son los salarios en comparación con los de buena parte de América Latina. Esa disparidad quedó retratada en un vídeo publicado por el creador de contenido Adrián G. Martín, quien decidió preguntar a un albañil boliviano cuánto gana por su trabajo en nuestro país.

El hombre, con total naturalidad, respondió que su salario mensual ronda los 1.300 euros, una cantidad que, aunque modesta para el nivel de vida español, triplica lo que recibiría en Bolivia por la misma jornada. «Allí ganaba 400 euros», explicó el obrero, dejando claro que las condiciones laborales no difieren demasiado en cuanto a esfuerzo o número de horas.

Un mismo oficio, dos realidades económicas

El contraste entre ambos países es tan grande que incluso un empleo manual y físicamente exigente, como el de albañil, puede significar un salto de vida para quienes emigran. Según datos del portal de empleo Indeed, el salario medio de un albañil en España se sitúa actualmente en torno a 1.350 euros netos al mes, aunque puede variar según la experiencia, la comunidad autónoma o el tipo de obra.

En Bolivia, en cambio, la remuneración media para el mismo perfil laboral apenas supera los 400 euros mensuales, según las declaraciones del trabajador. La brecha es enorme, y aunque el nivel de vida también difiere, la estabilidad y las oportunidades laborales en España resultan mucho más atractivas para quienes buscan un futuro más seguro.

La construcción, motor de empleo para miles de inmigrantes

La construcción, además, ha sido tradicionalmente uno de los sectores que más empleo genera entre la población inmigrante. Durante las dos últimas décadas, la edificación y la rehabilitación de viviendas han permitido que miles de extranjeros encuentren un modo estable de ganarse la vida. Razón por la que más del 20% de los empleados en la construcción en España son inmigrantes y una gran parte procede de América Latina.

Por último, cabe destacar que el obrero entrevistado no se queja del esfuerzo ni de las horas, lo asume como parte de su rutina. Para él, el cambio ha sido positivo: mismo trabajo, mismas ocho horas, pero con una compensación más justa.