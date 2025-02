Un agricultor lanza este aviso a quienes compran naranja valenciana en España por menos de un euro: «Tú eres cómplice»

Las naranjas valencianas son uno de los productos mejor valorados de España tanto en nuestro propio país, como a nivel mundial. Y es que, cultivadas en la Comunidad Valenciana, esta fruta destaca por su jugosidad, dulzura y aroma. Una calidad única fruto de un clima mediterráneo privilegiado y siglos de experiencia agrícola.

No obstante, a la hora de adquirir estas naranjas en los supermercados españoles, es habitual encontrarlas no solo procedentes de la Comunidad Valenciana, sino de otras regiones de España o incluso del extranjero. Esto influye directamente en su precio, provocando que las valencianas, de una calidad normalmente superior, suelan ser más caras que el resto.

En este sentido, un agricultor valenciano ha estallado ante las personas que aseguran adquirir naranjas de su región a precios excesivamente reducidos. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@donpacomas), Paco se muestra incrédulo e indignado ante estos testimonios.

Naranjas valencianas por menos de un euro

«Me estoy empezando a cansar un poco de los comentarios de 'Yo la compro a 80 céntimos y es valenciana'», comienza denunciando Paco. El joven agricultor tiene claro que el precio de estas naranjas no puede ser tan bajo. «Lo que estás comprando o no es valenciano o es robado», señala el joven agricultor.

Además, Paco reivindica el perjuicio que ocasionan los bajos precios de productos como la naranja valenciana a la agricultura española. «Si la pagas a 80 céntimos, ¿cuánto crees que se le ha pagado al agricultor valenciano?»

El joven agricultor lanza un duro aviso a las personas que adquieren las naranjas a precios tan bajos. «No me vale que me digas 'cada uno mira sus precios, eso no es cosa del consumidor'. No, tú estás pagando por una naranja robada y por lo tanto tú eres cómplice porque sabes que esa naranja no vale 80 céntimos en Madrid».

«Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe», insiste Paco, quien asegura que en la Comunidad Valenciana venden la naranja a 50 céntimos y, aún así, «el agricultor está perdiendo pasta».

El joven agricultor se muestra indignado con este tipo de compradores que, según él, hablan con «tal desfachatez de los precios de los agricultores españoles». «Así está España, encima la gente que se permite decirme que vaya márgenes... Sois unos desagradecidos», termina diciendo en el vídeo, que acumula más de 7.300 visualizaciones.