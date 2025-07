Un agente de viajes señala las cinco ciudades que no merece la pena visitar: «Si robar es feo...»

Un agente de viajes señala las cinco ciudades que no merece la pena visitar

Es frecuente consultarle al asesor de viajes, en caso de tenerlo, qué sitios recomienda, por la experiencia que atesora en el sector, para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Y él o ella, dependiendo de cuál es el perfil que busca el turista —si más tranquilidad o todo lo contrario— puede establecer unas recomendaciones.

Lo que no es demasiado habitual es que el cliente pregunte directamente qué sitios no son recomendables. Carecería de sentido consultar esos lugares para luego acabar visitando alguno de ellos.

Así, una agencia de viajes ha tenido una iniciativa que no suele ser muy común. A través de su perfil de TikTok, Turama, como se llama la empresa en cuestión de A Coruña, ha detallado hasta cinco destinos turísticos que no recomendaría por diferentes motivos. Alguno de ellos, incluso, llama la atención para quienes no lo conocen.

Las cinco ciudades no recomendables para visitar

Este agente de viajes, con una voz un tanto peculiar y con una crítica original, comenta que, naturalmente, este ranking parte de su visión subjetiva. «Se trata de una opinión particular y subjetiva basada única y exclusivamente en mis más de 30 años de experiencia viajando por todo el mundo», matiza. Establece la clasificación en base a donde se ha sentido «más incómodo debido a su poco o nulo atractivo turístico».

En quinto lugar sitúa a la capital de Islandia, Reikiavik. La percepción general de este país nórdico es la de un sitio seguro, con una calidad de vida alta y con una naturaleza que se asocia a la libertad y tranquilidad. Parece un destino ideal, pero este agente de viajes no opina lo mismo sobre su capital. «Si robar es feo, Reikiavik es todavía más feo. Apenas un lago y dos patos que trabajan en él a tiempo parcial».

En cuarto puesto coloca a la capital de Maldivas. «Malé es como un punto negro en la cara de una top model. No puedes dejar de mirarlo y de pensar que si pudieses, se lo estirparías inmediatamente con tus propias manos. Afortunadamente, es una ciudad tan sumamente fea que es capaz de resaltar todavía más la belleza del resto del país».

Contraria a Reikiavik se encuentra Las Vegas, considerada como una de las ciudades más dinámicas y que atraen a los turistas por su entretenimiento o lujo. Sin embargo, este asesor de viajes opina lo siguiente: «Aunque es conocida popularmente como la ciudad del pecado, lo cierto es que es un pecado de ciudad. Es como si hubiesen cogido la ciudad y la hubiesen llevado a un cirujano plástico para pegarle diversos cachitos de otras partes bonitas del resto del mundo. De todas formas, y como por todos es sabido, aunque la mona se vista de seda, mona se queda».

Completan el ranking otras dos capitales. En el puesto número 2, la de Kenia. «Ni el mismísimo Freddy Krueger en su prime podría provocar peores pesadillas que tener que dormir una noche en Nairobi. Durante mi estancia en esta ciudad mi única preocupación fue confirmar de manera constante que en realidad seguía vivo. Me tendrían que pagar para volver allí, y aun así me lo pensaría».

El top-1... ¡adivinado en los comentarios!

Para acabar esta clasificación de ciudades para no visitar en el mundo, este agente de viajes habla de Yakarta, la capital de Indonesia. «No solo tiene la fama por ser, si no la más, una de las ciudades más contaminadas del planeta. Además, es tristemente conocida a nivel internacional por el gigantesco tamaño de las ratas que merodean por sus calles. Mickey Mouse hace ya muchos años que se jubiló y se retiró a vivir a Yakarta. Hoy en día transita tranquilamente por sus calles y es capaz de pasar totalmente desapercibido», comenta.

Video. Inundaciones en Yakarta en 2025 EFE

Un 'título' que se lleva Yakarta, tal y como un usuario desvela en los comentarios del vídeo que vaticinó. «Sabía que iba a decir Jakarta antes de que llegase. Una y no más». Otro usuario expuso otro de sus problemas. «El problema es que está súper poblada y tiene muchos problemas de infraestructura, la ciudad se está hundiendo muy rápido y cuando llueve literalmente la mitad de la ciudad queda bajo el agua, hay muchísimos mejores destinos en Indonesia». Según datos, la ciudad acoge alrededor de unos 11 millones de personas, aunque su área metropolitana puede llegar a tener entre 30 y 36,1 millones de personas.