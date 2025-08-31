Un administrador de fincas explica qué hacer cuando el vecino aparca en tu plaza: «Todo es muy lento...»

Los 'okupas de garaje' acechan a las comunidades de vecinos y la falta de respeto en los límites del aparcamiento están a la orden del día. En España, aparcar en una plaza ajena en un parking privado supone invadir una propiedad privada, por lo que estarías incumpliendo una Ley.

La primera medida para resolver el conflicto es identificar al propietario del vehículo para hablar con él. Una vez localizado, se le debe mostrar el perjuicio causado y solicitarle que retire su coche, pero sin embargo, existen casos donde el invasor no muestra ningún tipo de pudor y hace oídos sordos a las indicaciones.

¿Qué podemos hacer si aparcan en nuestra plaza de garaje?

El usuario de redes sociales @administradordefincas se ha encargado de realizar un vídeo explicativo en las plataformas digitales en el que habla sobre este asunto. «Independientemente de lo que tú decidas hacer, te cuento lo que la comunidad de vecinos puede hacer por ti», indica el experto en la grabación.

El especialista indica el supuesto en el que un propietario incumple los estatutos de la comunidad y aparca su coche en su plaza de garaje pero a la vez está ocupando parte de la tuya. Ante esto, Alex Nasu, que así es como se llama este usuario en Tik Tok, sostiene que el presidente de la comunidad de vecinos, bien porque «tú se lo pides, o por iniciativa propia», lo que tiene que hacer es enviarle un escrito formal a este usuario, indicándole que si no deja de aparcar donde no le corresponde, la comunidad podrá demandarle.

«Con la Ley que entró en vigor el 3 de abril de 2025, antes de poner una demanda en estos asuntos civiles y mercantiles, lo que se necesita es un MASC, es decir 'Medios Adecuados de Solución de Controversias», explica el experto, que amplía diciendo que ante la saturación de los juzgados, estos requieren intentos de negociación previa para demostrarlo. «Todo esto es muy lento, mientras el otro aparcándote en la plaza de garaje».

