Adiós a la secadora: el botón de la lavadora que te ahorrará tender y nadie conoce

El lavado de ropa es una tarea rutinaria que especialmente se vuelve más frustrante en invierno, debido a que el frío alarga el proceso de secado. como el lavado de la ropa. Una tarea que parece simple y tediosa, sin embargo tiene secretos que ... pueden ahorrarte tiempo y quebradores de cabeza. Uno de esas soluciones que harán más simple tu vida es un botón que tienen las lavadoras. Un truco oculto que muchos pasan por alto pero que puede tener un impacto significativo en la limpieza y en el resultado final.

Cómo secar la ropa rápidamente

Un método poco publicitado que supone usar el centrifugado de la lavadora con una toalla seca y gruesa, en lugar de emplear la secadora o el tendedero. Completado el ciclo de lavado, una forma más eficiente y económica para secar la ropa de manera más rápida. Una vez combinada la ropa mojada y la toalla seca, seleccionamos el programa de centrifugado a la máxima potencia. La toalla hace de secante que extrae el agua de la ropa, y el centrifugado permite que el secado se acelere.

Ahorro de energía

Este truco no funciona tan bien si la lavadora tiene una carga máxima. Poca cantidad de ropa permite una mejor absorción y un secado más eficiente. La ropa no necesitará estar demasiado tiempo tendida ni requerirá del uso de una secadora. Tiene el doble beneficio de ser al ser una solución sostenible, a la vez que supone un ahorro energético significativo. Y te ahorras arruinar las prendas delicadas con el uso continuado de la secadora.

Mantener la ropa en perfecto estado

Otra opción para obtener un resultado perfecto es partir de la base cambiando el tipo de lavadora. Uno de los principales factores que contribuyen al desgaste de las prendas son las nervaduras en el tambor. Estas protuberancias internas son necesarias permiten arrastrar y limpiar la ropa durante el ciclo de lavado, pero también generan fricción que favorece el desgaste los tejidos con el tiempo.

La compañía alemana Miele ha intentado poner solución a este problema. Según ha anunciado la compañía alemana, han conseguido el importante logro de eliminar por completo las nervaduras del tambor en su más reciente modelo, lo que promete reducir significativamente el desgaste de los tejidos.

Esta innovación se encuentra en la nueva serie de lavadoras de alta gama W2 Nueva Edición, que viene acompañada por el secador T2 Nova Edition. La compañía, que en 2001 ya lanzó un tambor con textura de panal para suavizar el contacto con las prendas, ha eliminado en estos nuevos modelos definitivamente las nervaduras, reemplazándolas por celdas hexagonales biseladas, conocidas como «células reina».

Estas protuberancias, aseguran, arrastran la ropa con mayor delicadeza, reduciendo el desgaste y mejorando la eficacia del lavado sin poner en riesgo la integridad de los tejidos.