Suscribete a
ABC Premium

Adiós a la secadora: el botón de la lavadora que te ahorrará tender y nadie conoce

Un sencillo truco que muchos pasan por alto, sin embargo puede tener un impacto considerable en la limpieza y la eficiencia energética

Adiós a la secadora: el botón de la lavadora que te ahorrará tender y nadie conoce
Adiós a la secadora: el botón de la lavadora que te ahorrará tender y nadie conoce

ABC

El lavado de ropa es una tarea rutinaria que especialmente se vuelve más frustrante en invierno, debido a que el frío alarga el proceso de secado. como el lavado de la ropa. Una tarea que parece simple y tediosa, sin embargo tiene secretos que ... pueden ahorrarte tiempo y quebradores de cabeza. Uno de esas soluciones que harán más simple tu vida es un botón que tienen las lavadoras. Un truco oculto que muchos pasan por alto pero que puede tener un impacto significativo en la limpieza y en el resultado final.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app