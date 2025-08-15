Las adelfas, la planta que casi nadie sabe por qué se usa en las autovías

Los objetos que se encuentran en los alrededores de una carretera, autovía o autopista suelen ser limitados: señales, quitamiedos, guardarraíles o radares... Todo ello está dispuesto para facilitar la circulación y establecer orden y seguridad entre los conductores que transiten la vía.

Según el tipo de carretera de la que se trate, podemos encontrar una o varias vías en ambas direcciones, este último caso es el de las autovías y autopistas. Para separalas, suele haber una zona de terreno no circulable separado por vallas metálicas, normalmente denominado mediana.

Pero, concretamente en nuestro país, seguro que has observado en más de una ocasión que en ese hueco citado se coloca algo de vegetación, y que casi siempre suele ser del mismo tipo. Unos arbustos altos, de hoja alargada y que pueden tener flores.

Este tipo de planta se denomina adelfa. Según la RAE, se define como: «Arbusto de la familia de las apocináceas, venenoso, muy ramoso, de hojas persistentes semejantes a las del laurel, y grupos de flores blancas, rojizas, róseas o amarillas». Atendiendo a esta explicación seguro que te estás preguntando por qué se elige este tipo de planta para colocar en las medianas de las autovías.

¿Por qué se usan las adelfas en las autovías?

Pues, según se puede observar, se dice que las adelfas son bastante frondosas y ayudan a que no se vean pasar los coches que van en dirección contraria. Esto es beneficioso, sobre todo por la noche, para evitar deslumbramientos de otros vehículos que circulan por el otro carril.

Otra de las utilidades de estos arbustos puede ser que sirvan como amortiguación de un golpe de un vehículo que se sale de la carretera, de modo que no impacte de forma tan directa sobre quien pasa por la vía contraria. Así, «las adelfas reducirían la severidad de impacto mediante la absorción de una parte de la energía cinética del vehículo y la reconducción de su trayectoria», explican desde la web 'Circula seguro'.

Las desventajas de las adelfas

Pero no todo son beneficios y ventajas. Al igual que las adelfas pueden ayudar en muchos sentidos, hay algunas cosas negativas a tener en cuenta de la presencia de estas plantas. Siguiendo la información que brinda la fuente citada, las adelfas y su robustez podrían ser peligrosas en el caso de impacto o salida de la vía, contradiciendo a la posibilidad de que absorberían el golpe. Esto dependerá de lo grandes y fuertes que se hagan las ramas.

Por otro lado, el mal mantenimiento de las mismas y una ubicación demasiado cercana a la vía, puede hacer que las ramas de las adelfas rocen con los vehículos, lo cual puede producir daños. Además, las raíces muy crecidas podrían deformar parte de la carretera. La frondosidad y cercanía de estos arbustos al asfalto también produce otro inconveniente, el efecto túnel sobre los conductores, que podría hacerles perder el sentido de la velocidad real a la que circulan. Otra desventaja sería que una adelfa tapase la presencia de un animal que va a cruzar por la carretera.