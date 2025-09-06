Un acertante en España se lleva el bote de 65 millones de euros en el sorteo de Euromillones

La suerte sigue llegando a España, donde el bote de Euromillones ha vuelto a hacer millonario a un afortunado de nuestro país. El sorteo celebrado este viernes 5 de septiembre ha dejado en nuestro país un acertante de primera categoría (cinco números y dos estrellas), que percibirá más de 65 millones de euros al haber sido el único, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto ha sido validado en España, en concreto en la Administración de loterías 1 de Tarazona (Zaragoza), situada en el Paseo de los Fueros de Aragón, número 8. En total, el ganador de esta rifa europea se llevará un premio total de 65.278.573,00 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 5 de septiembre, ha estado formada por los números 30, 27, 41, 31 y 43. Las estrellas son 5 y 8.

Euromillones: premios y ganadores del 05 de septiembre de 2025 https://t.co/23Au5tQxWD — EuroMillones (@euro_millones) September 5, 2025

Los otros premios que ha repartido Euromillones en España

También en España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco aciertos) que ha sido validado en el Despacho Receptor número 94.400 de Madrid, situado en Avenida Rafael Finat, 10. Se llevará un premio de 21.294,19 euros.

El boleto acertante de El Millón, con código SSZ98350, ha sido validado en el Despacho Receptor número 24.145 de Benicàssim (Castellón), situada en Santo Tomás, 19.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.