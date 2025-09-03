Una academia desvela las tres oposiciones más rápidas: «Es una de las que ofrece más plazas en España»

Las oposiciones representan uno de los procesos más comunes para acceder a un puesto de empleo público. Sin embargo, muchas personas renuncian a ellas al considerarlas muy complejas. Y es que, en ocasiones, la preparación que exigen y la lentitud de las convocatorias pueden hacer que se prolonguen durante años.

Los aspirantes a opositar dedican jornadas completas al estudio de temarios extensos, que en ocasiones superan los cientos de temas. A esto se suma la necesidad de enfrentarse a multitud de pruebas, tanto teóricas como prácticas. En cualquier caso, las oposiciones obligan a realizar un gran sacrificio, que muchas veces implica dejar de lado otros aspectos personales o profesionales.

No obstante, existen excepciones. Hay oposiciones más fáciles, que tienen un temario más reducido y, por tanto, llevan menos tiempo al aspirante. También existen otras opciones que despiertan el interés de los opositores por exigir realizar un único examen.

En este sentido, la profesora de una academia ha desvelado cuáles son las tres oposiciones que puedes «preparar sin agobiarte» y «sacarte en muy poco tiempo». «Solo un examen. Sí, has leído bien. No es magia. Es estrategia», asegura en su cuenta de TikTok (@administraciondejusticia) Academia ADJ.

Las tres oposiciones más rápidas

«Tres oposiciones que puedes sacarte en muy poco tiempo», anuncia al inicio del vídeo la profesora, que aclara que no significa que estos procesos «sean fáciles», sino que «tienen un solo examen».

En primer lugar, se encuentran las oposiciones para Auxiliar administrativo del Estado. Entre sus atractivos se encuentra que «es una de las que ofrece más plazas en España». Además, explica la profesora, «cuenta con un solo ejercicio dividido en dos partes» y su contenido es de solo 28 temas que «se dividen en material jurídico, psicotécnico y de ofimática».

Cabe tener en cuenta, también, que como requisito tan solo se exige tener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que se convocan con relativa frecuencia.

En segundo lugar, la profesora recomienda unas oposiciones dentro del ámbito de la Administración de Justicia: el Cuerpo de Auxilio Judicial, encargado de apoyar de forma directa a los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal.

«Aquí también hablamos de un solo examen y lo mejor es que su temario es de 26 temas con un contenido 100% jurídico, ni psicotécnicos ni ofimática», comentan desde la academia. «Si te ves trabajando en un juzgado, esta oposición es para ti», señalan sobre este proceso selectivo en el que solo se exige el título de graduado en ESO.

Por último, y en el ámbito autonómico ya, se encuentran las oposiciones a Auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía: «Solo 22 temas y un solo examen sobre aspectos administrativos de la comunidad autónoma y ofimática». Además, señalan, las plazas te garantizan quedarte en esta región.