Un abogado opina sin filtros sobre el aparcamiento para mujeres de León: «Ni es legal ni te pueden multar»

El Ayuntamiento de León decidió implantar hace una semana unos nuevos aparcamientos exclusivos para mujeres, en una medida que pretendía ser igualitaria y para fomentar la seguridad del colectivo femenino y que, de momento, se ha acabado convirtiendo en una polémica por todos lados. Las plazas de parking estaban señalizadas con siluetas femeninas, con falda y de color rosa, pero ha generado una gran controversia.

La cuestión ha llevado, entre otros, a que en cuestión de días se hayan vandalizado las señalizaciones con pinturas obscenas. Las plazas de aparcamiento, ubicadas en la explanada de los Pendones Leoneses, eran obra del gobierno municipal, del PSOE, y las críticas, tanto de la oposición como de los ciudadanos, llevaron al consistorio a salir para dar explicaciones.

Así, se defendió que simplemente se trataba de avisos sobre las plazas con mejor iluminación y que la finalidad de los dibujos era informativa. Con todo, la cuestión ha generado tanto revuelo que incluso abogados están hablando de ello, como el popular 'tiktoker' Xavi Abat. En su cuenta de TikTok suele ofrecer consejos legales y ahora ha explicado si pueden considerarse legales y la cuestión ha interesado ya a 114.000 personas.

«La estupidez no tiene límite»

«La estupidez de los políticos no tiene límite», empieza él su vídeo, en el que cuenta este tipo de plazas y en que en León ya existen. «Desde el Ayuntamiento se justifica que corresponde a una perspectiva de género de la movilidad para que las mujeres tengan parkings amplios, iluminados y cerca de las aceras y evitar posibles agresiones», expone Abat.

El abogado deja claro que la polémica ha surgido con ellas y que la controversia ha llevado al consistorio a decir que son señales «simbólicas» pero a partir de aquí ha lanzado la duda de si, por ejemplo, a «un varón heterosexual de 34 años te podrían multar» o qué pasaría si colocaran una señal vertical con los mismos símbolos y letras que fijaran que estas plazas son solo para mujeres.

♬ Timeless - Franksille @xavi_abat 🚗 El Ayuntamiento de León crea plazas de parking “sólo para mujeres”. 👀 De momento son orientativas: NO te pueden multar si aparcas siendo hombre. ⚖️ ¿Sería legal si se convirtieran en obligatorias? Ojito… ❌ La Constitución prohíbe discriminar por sexo sin justificación objetiva. 🔒 Alegan seguridad femenina como motivo legítimo. 💥 Pero multar podría considerarse discriminación indirecta. 📜 Haría falta una norma clara y proporcional que lo respalde. 🚨 Si te sancionan, puedes recurrir y ganar el procedimiento. #elabogadodetiktok

«¿Sería legal? Pues no», avanza él. «Ni es legal ni te pueden multar», detalla Abat, que recuerda que el artículo 14 de la Constitución Española prohíbe la discriminación por razón de sexo, religión o ideología. Así, el abogado recuerda que «para que una ley, una ordenanza o una oferta laboral sea discriminatoria y no atente a la Constitución tiene que ser proporcionada y objetiva».

Así, insiste en que «tiene que estar muy justificado y ser muy legítimo, con unos objetivos muy claros». Abat acaba su publicación dejando claro que él no ve inviabilidad en que el Ayuntamiento quiera poner este tipo de plazas aunque deja claro que «personalmente si fuera mujer me cabrearían estos letreritos porque parece que me estén insultando o diciendo que no sé aparcar».

Finalmente, él pide la opinión a sus seguidores y si creen que la medida es una «ida de pinza» o totalmente necesaria y, como siempre, hay respuestas de todo tipo. Así, muchos se preguntan por dónde está la igualdad en estos casos mientras que otros recuerdan que países como Suiza o Alemania las tienen desde hace años. Un internauta añade que en un centro comercial de Zaragoza también las han instalado.