Un abogado laborista advierte a los trabajadores sobre los despidos de las empresas en las vacaciones de verano: «Esto es un error»

Un abogado laborista advierte a los trabajadores sobre los despidos de las empresas en las vacaciones de verano

El despido es una situación difícil que muchas personas viven en algún momento de su vida laboral. Pero si, además, ocurre mientras estás de vacaciones, en pleno agosto, el shock es doble. ¿Qué se debe hacer en esos casos? ¿Cambia algo por el hecho de estar fuera del trabajo?

Sobre este tema ha hablado el abogado laboralista Juanma Lorente, un experto que acostumbra a compartir consejos legales a través de sus redes sociales. En uno de sus vídeos más recientes en TikTok, explica si pueden despedirte estando de vacaciones y qué pasa si te llega la carta en pleno verano.

Según cuenta, es perfectamente legal recibir un despido durante las vacaciones. Eso sí, lo fundamental es no dejarlo pasar. «He visto a gente que estaba en la playa, le llegó la carta, y dijo: 'ya lo miraré cuando vuelva'. Error», advierte.

«Pierdes tu derecho a reclamar»

Y es que, estés o no trabajando en ese momento, el plazo para impugnar el despido sigue siendo el mismo: 20 días hábiles. Si dejas pasar ese tiempo pensando que en agosto «todo está parado», puedes perder tu derecho a reclamar. Y con ello, posibles indemnizaciones importantes.

🔴 ¿Te pueden despedir estando de vacaciones? ¡Sí, y puede costarte caro no enterarte a tiempo! 🏖️ Muchos trabajadores piensan que al estar de vacaciones no pasa nada… pero el plazo para impugnar un despido es de solo 20 días hábiles, y empieza a contar aunque estés fuera o desconectado. 📬 ¿Te llegó un burofax? ¿Una notificación electrónica? No lo ignores. Si dejas pasar el plazo, pierdes tu derecho a reclamar y el despido se convierte en definitivo. ⚖️ Protege tus derechos laborales. Si te despiden en vacaciones, actúa rápido. 📲 Contáctanos y te ayudamos a parar el golpe. 💬 ¿Conocías este dato? Cuéntanos en comentarios. 🔁 Comparte este post con quien esté de vacaciones ahora mismo.

Lorente insiste en que este error es más común de lo que parece. «Conozco casos de gente que podría haber conseguido una buena indemnización y que, por pensar que en agosto no corría el plazo, perdió esa oportunidad», explica.