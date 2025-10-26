Un abogado laboralista, contundente sobre el control de las horas extras con el nuevo registro horario obligatorio: «Si es como dice Yolanda Díaz...»

En los próximos meses, los trabajadores en España verán un nuevo cambio en la legislación que les afectará directamente. Lo hará, además, tanto a su jornada como a sus descansos.

Yolanda Díaz, tras el fracaso de la reducción de la jornada laboral, quiere instaurar ... un nuevo registro horario obligatorio. Como explicó la ministra de Trabajo a través de sus redes sociales, tendrá cinco cambios clave.

Explicó Díaz que será «digital y objetivo» por lo que será el fin «de los papeles firmados en blanco o fichar cuando lo decida tu jefe». También aseguró que será «verificable en tiempo real» y se registrarán «todos los tipos de jornada», incluyendo las ordinarias, extraordinarias, flexibles o complementarias. Además, subrayó que «no se podrán modificar los registros sin el consentimiento de las personas trabajadoras» y cada una de ellas tendrá acceso «inmediato» a su registro. Por último, la Inspección de Trabajo tendrá acceso en todo momento para comprobar si se cumplen los derechos en las jornadas de los trabajadores.

A este vídeo ha reaccionado el abogado laboralista Juanma Lorente. El letrado considera, en general, esta nueva medida como «útil» y ha señalado que tiene «muchas ganas» de ver cómo es la puesta en funcionamiento.

Un abogado laboralista avisa sobre las horas extra con el nuevo registro de jornada

Lorente suele compartir muchos vídeos respondiendo a dudas de trabajadores sobre sus horas extra o poniendo en relieve casos reales. Por eso, ha querido dedicar su vídeo precisamente a cómo afectará a estas horas el nuevo registro.

«Va a hacer que las horas extras se demuestren facilísimo, lo que va a solucionar dos problemas importantísimos», señala. En consonancia con la ministra, el abogado explica que se acaba firmar en un papel en el que «el empresario pone las horas». «Tú has hecho horas extra, pero a ver cómo justificas que has hecho horas que no son», subraya.

Por otro lado, Lorente señala que «hay trabajadores que fichan cuando realmente entran y cuando realmente salen, pero hay aplicaciones que permiten que la empresa modifique esos fichajes a su antojo sin que el trabajador pueda hacer nada». Por ello, cuenta que el registro es útil porque si el trabajador no está de acuerdo con modificaciones, la nueva legislación «va a permitir que no se varíen registros para demostrar las horas extra con facilidad».

«Si la Inspección de Trabajo tiene acceso a este registro y la empresa no quiere pagar las horas extra, va a ser mucho más fácil para mí como abogado y para ti como trabajador ir a la inspección a reclamar esto», zanja. «Si es tal cual lo está anunciando Yolanda Díaz, soluciona muchos trabajo a los abogados y a los trabajadores», valora.

Al igual que Lorente, muchos han valorado positivamente esta nueva medida que entrará en vigor en los próximos meses, aunque otros se han mostrado escépticos por saber cuál será realmente el funcionamiento.