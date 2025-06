Un abogado laboralista avisa a los trabajadores con hijos si viven esta situación: «Estáis totalmente equivocados»

La paternidad y la maternidad siempre es un reto al que se enfrenta una pareja. En el momento de tener un hijo la vida de esas dos personas cambia completamente ya que cualquier actividad gira en torno al menor.

También ocurre lo mismo en el trabajo. Quienes son padres tienen que ajustar muchas veces sus vacaciones a las de sus hijos o buscar la fórmula de llevarlos y recogerlos del colegio. Aunque cada vez más empresas tienen medidas de conciliación, todo se puede complicar incluso más en el caso de enfermedad.

No son pocas veces las que uno de los padres ha tenido que salir del trabajo porque alguno de sus hijos se ha puesto enfermo. Para todos ellos, el abogado laboralista Juanma Lorente ha lanzado un mensaje a través de sus redes recordándoles que tienen una serie de derechos.

El aviso de un abogado laboralista a los trabajadores con hijos

«¿Puedes irte del trabajo si se pone tu hijo malo y tienes que recogerlo del cole? Muchos de vosotros pensáis que no. En el hipotético caso en el que la empresa deje que te vayas, pensáis que no tenéis derecho a cobrar esas horas. Estáis totalmente equivocados», afirma el letrado.

Insiste en que si el niño se pone malo el padre o la madre pueden ir a recogerlo y después al médico si es necesario: «Tienes derecho a cobrar esas horas».

Explica que esto se debe a un permiso: «Es muy desconocido, es el permiso de cuatro días por fuerza mayor». Señala que «se puede aplicar perfectamente en este tipo de casos» y con un detalle muy «interesante» porque se puede disfrutar por horas.

«Vas a por tu niño al cole, después vas al médico y a lo mejor lo dejas en casa de un familiar y tardas en hacer eso tres horas y media. No pierdes un día de permiso, sólo pierdes tres horas y media», ejemplifica.

Además, como se puede disfrutar por horas «te van a quedar más horas que disfrutar en ese mismo año o si tienes cualquier otro problema».

Resume con que «la empresa está obligada a que te vayas a por tu hijo y, por supuesto, a pagarte esas horas, siempre que no hayas agotado el permiso de cuatro días».

Muchos han admitido que no conocían los pormenores de este permiso y a otros tantos les han surgido más dudas como si se trata de días de 24 horas o de jornadas de ocho horas.

Otros preguntan hasta qué edad se puede disfrutar, mientras que otros padres explican que, aunque no conocían la existencia del permiso, no es negociable no ir a por los menores para llevarlos al médico si se han puesto enfermos.