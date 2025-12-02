Un abogado laboralista avisa a los trabajadores en España sobre las cenas de Navidad: «Todo lo que hagáis ese día puede acabar en una carta de despido»

Llega la Navidad y con ella, además de las tradiciones familiares y con amigos, también las cenas de empresa. Esta costumbre tiene como objetivo confraternizar con los compañeros con los que se ha compartido el año, así como celebrar la entrada de las ... Fiestas y del nuevo año.

Con este evento llega el momento de elegir lugar, menú y también las clásicas dudas por parte de algunos empleados sobre si acudir o no hacerlo. Detrás de esta duda puede haber motivos como un mal ambiente laboral o poca relación con los compañeros.

Ante esta situación el abogado laboralista Juanma Lorente ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que lanza un aviso a todos aquellos que se planetan ir o no ir a la cena o a la comida de Navidad de la empresa.

Un abogado avisa a los trabajadores sobre las cenas de Navidad de empresa

El abogado es claro: «No vayas a la comida de empresa si te llevas mal con algún compañero o con un jefe y sabes que también vais a beber».

Explica Lorente que esas situaciones se pueden convertir en «un problema» que en el peor de los casos pueden acabar en despido. «Cualquier cosa que hagas en la cena de empresa que no lo guste a tu jefe, a la empresa o que pueda perjudicar de alguna manera a tu trabajo es motivo de despido».

De hecho, el letrado insiste en que no es «un bar cualquiera con gente cualquiera» sino que hay que considerarlo «ambiente de trabajo». Por ello, insiste en que todo lo que se haga durante esa reunión «puede acabar escrito en una carta de despido» y no importa que en tu día a día seas una persona ejemplar en el departamento o el tiempo que lleves siendo el mejor.

De hecho, insiste en que se han dado casos. Por este motivo, especialmente si hay alcohol de por medio, este abogado insiste en que lo mejor es evitar cualquier situación que pueda provocar en un enfrentamiento. Asimismo, señala que es «una desgracia y una tontería» forzar una situación así que acabe en un despido por ir a la cena de empresa.

«Si estáis dudando porque sabéis que se puede liar no vayáis. Por no ir no os puden despedir», zanja Juanma Lorente.

Muchas de las personas que han respondido a la publicación aseguran que ellos no suelen ir a las cenas de empresa puesto que no mantienen una buena relación con sus compañeros o simplemente prefieren no ir.

No obstante, también están los que señalan que para ellos sí es una obligación puesto que la ausencia puede suponer verse señalado después en el lugar de trabajo.