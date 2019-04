Wallapop Se ofrecen a arruinar tu propia boda por 500 euros El anuncio, que ya ha sido retirado de Wallapop, ha causado sensación en los últimos días

La boda es el día más feliz de una pareja... o quizás no. Hay muchas personas que llegado el momento del «sí, quiero» tienen dudas de si dar o no el gran paso, algo de lo que ha intentando aprovecharse un usuario de la plataforma de Wallapop. Hace unos días se publicó un anuncio en el que una persona se ofrecía a arruinar tu boda y evitar que te casaras a cambio de 500 euros.

«Si tienes dudas o no te quieres casar pero no sabes cómo negarte, no lo dudes más, yo me opondré a tu enlace», empezaba el anuncio que ya ha sido retirado de la web. El mensaje seguía diciendo que por cada golpe que se llevara en un posible rifirrafe el precio aumentaría 50 euros.

El anuncio no hacía distinción entre hombres o mujeres, solo garantizaba que la boda sería un fracaso y que el enlace no se llevaría a cabo. Solo había que informar de la fecha, la hora y el lugar de la ceremonia y allí se presentaría la persona en cuestión para destrozarlo todo. Y si tenía que desplazarse, había que pagarlo, claro está.

Se desconoce si el autor del anuncio consiguió atraer clientes, aunque a buen seguro que propició algunas risas entre los que están próximos a pasar por el altar. Aunque sobre algunos temas casi es mejor no hacer bromas.