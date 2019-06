El vídeo viral en el que un padre huye dejando a su familia ante una avalancha es falso

La secuencia dura 36 segundos y en tres días ha superado las 13 millones de reproducciones en Twitter. El vídeo muestra a una familia en la terraza de una estación de esquí. De repente, se produce una avalancha y el padre huye del lugar, dejando a su mujer e hijos a merced del alud.

Nada más publicarse en la red social, cientos de usuarios compartieron el vídeo con mensajes indignados por la actitud del hombre o lamentando lo ocurrido, en referencia a si el desprendimiento provocó heridos.

