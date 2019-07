Vídeo: el impactante momento en el que un motorista se libra por poco del ataque de un tigre

El pasado 28 de junio, la página de Facebook de la «Forests and Wildlife Protection Society», una organización que trabaja en la protección de la vida silvestre en la India, compartía un vídeo que mostraba a un tigre emergiendo del bosque para perseguir de forma amenazante a una motocicleta.

La grabación se ha vuelto viral, con más de 800.000 reproducciones en pocos días y cientos de comentarios. «Un tigre está persiguiendo una moto en el «Muthanga Wildlife Safari». ¿Es así como se manejan los parques de tigres en la India?», comentaba la sociedad en el post.

El vídeo fue grabado por dos funcionarios forestales mientras recorrían en moto el santuario. Pese a lo impactante de las imágenes, la conservacionista Prerna Singh Bindra ha culpado a través de Twitter a los empleados por no ser cautelosos durante su recorrido, afirmando además que el animal estaba haciendo una «carga ficticia» y no un ataque real.

This. An hour before I passed on this road, the #tiger did. It's not an attack. It's a mock charge on a #highway that cuts through a #wildlife#sanctuary. B aware of #wildlife ,follow rules when passing through #wild habitats.dont panic, give the animal space to avoid conflict pic.twitter.com/EResYjZc5M