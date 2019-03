En muchas ocasiones lo que pueden parecer gestos inocentes, en el fondo tienen alguna intención o persiguen un objetivo. De esto se percató una profesora cuando vio que un alumno tocaba "sin querer" una teta a su compañera.

Hoy un niño de mi clase le ha tocado una teta a una compañera. Lo que podría haber sido un toque accidental, pero ocurrió frente a mí y vi el brillo delator en los ojos del niño. Me enfado y le digo que no vuelva a hacer eso en su vida. (Abro hilo)

La primera reacción de la docente fue reprender al chico, sin darse cuenta de que esto podría hacer sentir mal a la alumna; y mucho menos, sin esperar que la reacción de otros niños fuese «echarse a reír» hasta en dos ocasiones.

El hecho de que el asunto generase risas dio a entender a la profesora que sus alumnos no eran conscientes de todo lo que podría significar para su compañera lo ocurrido; y como el incidente siguió cometándose entre los pupitres, la profesora decidió parar un momento la clase para hacer pedagogía.

Al ver la reacción de la niña, las risas de los chicos se acabaron y la profesora aprovechó para hablar con ella y el resto de la clase sobre el acoso.

Le pregunté si había sido en el colegio y contestó que no, que en el parque, en la calle. Les he contado las dos veces que me pasó lo mismo. Otras niñas han comentado casos parecidos (leñe, que tienen 11 años). Claro que yo tenía su edad cuando me pasó.