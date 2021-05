Publirreportaje Tres tratamientos contra la disfunción erectil La clínica sexual masculina Men Institute ofrece distintas soluciones para la disfunción eréctil sin sufrimiento, estrés ni preocupaciones

Toda persona desea tener una vida sexual sana y plena, pero en ocasiones resulta algo complicado. Algunos hombres pueden sufrir disfunción eréctil, un problema que le impide mantener una erección que permita la penetración. En otros casos no se presenta ningún tipo de erección. Algo que puede ocurrir en ocasiones sin que exista un problema pero si sucede de forma continua, es necesario acudir al médico. Cuando un hombre padece de problemas de erección, no solo se ve afectada su vida sexual y de pareja. También comienza a sentir inseguridad en sí mismo y este problema le genera mucho estrés. Esta disfunción, puede ser un síntoma de alguna otra enfermedad o incluso de problemas cardiacos. Lo más aconsejable es hablar con el médico sin que le cause vergüenza. Si existe una enfermedad, el especialista hará los análisis y pondrá el tratamiento adecuado. Te mostramos las 3 mejores soluciones para disfunción eréctil que ofrece la clínica sexual masculina Men Institute.

Tratamiento con ondas de choque

Muchas veces la causa de este problema es una mala circulación de la sangre en el pene. El tratamiento de ondas de choque trata el problema vascular. Es novedoso y utilizan ondas sonoras de baja intensidad. Una terapia probada y usada de manera exitosa en otras áreas de la medicina. Estudios científicos demuestran que esta terapia puede mejorar el flujo sanguíneo, a través de la regeneración de los vasos sanguíneos. De esta forma la terapia de ondas de choque en la disfunción eréctil, regenera los vasos sanguíneos, activándolos y logrando erecciones más largas, fuertes y satisfactorias.

Su funcionamiento se basa en aplicar pulsos de energía parecidos a las ondas sonoras. Es un proceso que no produce dolor ni en el momento de su aplicación, ni después de esta. Este tratamiento ayuda a aumentar la fuerza, el deseo y la satisfacción sexual. Las personas candidatas a este tratamiento son los hombres que deseen tener erecciones más duraderas y fuertes, aquellos que han probado otros tipos de tratamientos para disfunción eréctil sin obtener resultados y quienes no quieran seguir dependiendo de medicamentos para poder mantener relaciones sexuales. También es indicada cuando los medicamentos para lograr erecciones causan efectos secundarios, así como para aquellos hombres con problemas de salud que impiden la ingesta de medicamentos, o la aplicación de otros tratamientos.

Entre las ventajas de las ondas de choque está el hecho de no significar ningún riesgo para hombres con otros problemas de salud. Es un tratamiento que no produce dolores ni molestias y de bajo riesgo, es ambulatorio y no necesita recuperación.

Tratamiento Láser de alta intensidad para la disfunción eréctil

Los resultados con el tratamiento de Láser de Alta Intensidad son altamente satisfactorios. Este tratamiento trabaja directamente estimulando los tejidos, la bioestimulación, y provoca la regeneración de los mismos. Un haz de luz penetra el tejido subcutáneo y el interior del pene, estimulando las células y haciendo que se regeneren. También estimula la oxigenación y produce un aumento en la producción de Óxido Nítrico. Con este tratamiento el paciente consigue erecciones fuertes desde la primera sesión. Las erecciones mejoran debido al efecto térmico que ayuda la vasodilatación. Se crean nuevos vasos sanguíneos que hacen que las erecciones sean mucho más potentes.

Está indicado para pacientes que padecen de alguna anomalía, para hombres que quieren aumentar su desempeño durante las relaciones sexuales y para personas que quieren dejar a un lado la toma de medicamentos para disfunción eréctil. El tratamiento consiste en obtener 4 efectos que logran restablecer tejidos y obtener mejores erecciones. El procedimiento pasa por cuatro fases: fotobioestiulación, térmico, bioestimulación y fotoacústico.

Como ventajas se elimina la toma de medicamentos para problemas de erección, no provoca efectos secundarios, los resultados comienzan a verse de forma inmediata, son sesiones cortas de máximo 7 minutos (se necesitan entre 5 y 10 sesiones), no requiere anestesia, es un proceso indoloro, puede aplicarse junto a otras terapias, es ambulatorio (no requiere de reposo), el paciente puede seguir su vida cotidiana y puede incluso tener relaciones sexuales el mismo día.

Tratamiento con plasma rico en plaquetas PRP contra la disfunción eréctil

El PRP cura y restablece el tejido, ya que es un componente de la sangre. Es usado para curar tendones y músculos y se utiliza para crecimiento del cabello. Pero también da excelentes resultados en el tratamiento de la disfunción eréctil y otras disfunciones de origen sexual. El problema de disfunción es padecido al menos por el 50% de los hombres que tienen más de 40 años. Esta complicación debe ser atacada para evitar que la autoestima y las relaciones de pareja sufran un impacto negativo. Estudios científicos muestran la efectividad de este tratamiento en el tejido del pene. Es un tratamiento nuevo que ayuda a rehabilitar el tejido, logrando mejores y más fuertes erecciones.

Se toma una pequeña muestra de sangre que se gira en una maquina centrifuga. Esta separa el plasma y las plaquetas del resto de la sangre. El resultado es una mezcla mucho más concentrada de plaquetas que en la sangre normal. Este preparado se inyecta en el pene. En menos de una hora se realiza el tratamiento. El PRP logra que el tejido y el pene estén más sanos, por lo que las erecciones son más duraderas y fuertes. Es un tratamiento apto para hombres que no quieren tomar fármacos para conseguir erecciones y aquellos que por su condición de salud no pueden tomar medicamentos para la disfunción eréctil.

Tiene como ventajas que se trata de un procedimiento de poca duración, cicatriza el tejido dañado, hace crecer el tejido existente, estimula las células madres para que contribuyan en el rejuvenecimiento del pene y es ambulatorio, no interfiere con las actividades cotidianas del paciente.