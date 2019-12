El del «suéter feo»: la descripción viral de un local de comida rápida de EE.UU. a un cliente

«No estoy enfadado, pero estoy triste», ha bromeado en Twitter Daniel Graham, quien asegura que pedirá una indemnización en forma de «sándwiches de pollo gratis».

El pasado 25 de noviembre Graham compartía en su cuenta de Twitter el ticket de un local de comida rápida estadounidense: Chick-fil-A. Lo llamativo (y viral) es que en el papel del pedido aparecían dos palabras para identificar al cliente: «Ugly sweater» (suéter feo).

«No ha sido un placer comer hoy en Chick-fil-A», escribía el hombre junto al ticket y una imagen del jersey en cuestión.

it was NOT MY PLEASURE TO EAT CHIC FIL A TODAY pic.twitter.com/5JB2yDw7HK