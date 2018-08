El sorprendente método con el que un ejército de hormigas legionarias atacaron un avispero

No, las grandes incursiones y saqueos de la historia no han terminado, al menos en el reino animal. Legiones y legiones de guerreras se organizan para saquear a sus enemigos, sin dejar refugios en pie, ni recursos; tampoco sobreviven poblaciones, ni niños ni... huevos. Porque las hormigas guerreras (conocidas también como legionarias o marabuntas) arrasan con todo. Conforman un ejército dentro del reino animal que solo puede ser descrito como feroz e implacable.

Así lo ha podido documentar Francisco Boni, un ingeniero brasileño que ha captado el sorprendente método de asalto de un ejército de hormigas legionarias a un avispero. Por su tamaño y fuerza, las hormigas consiguieron crear una hilera con ellas mismas, de tal forma que pudieron descolgarse del techo, trazar una curva más abajo y volver a subir hasta el avispero.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8