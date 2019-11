Si tienes alguno de estos apellidos podrías heredar un castillo escocés de casi medio millón de euros Si una persona muere sin dejar testamento en Escocia, los bienes pasan a la Corona, que los guarda hasta que alguien pruebe algún tipo de parentesco con el fallecido

Con el apellido correcto, podrías heredar una de las 435 propiedades sin dueño en Escocia cuyo valor puede alcanzar casi el medio millón de euros. De hecho, el Gobierno acaba de publicar la lista oficial de propiedades que se encuentran sin reclamar después de la muerte de sus propietarios, ya sea porque no se hizo testamento o porque no se ha identificado a un pariente cercano.

En Escocia, cuando una persona muere sin dejar testamento, cualquier activo no reclamado queda automáticamente bajo el cuidado de la Corona, que a su vez lo remite a la Office of Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer, quien «guarda» los bienes hasta que son reclamados. Después de un periodo, retornan a la Corona si nadie los exige.

Pero en marzo de 2016, la Ley de Sucesión aprobada por el Parlamento escocés simplificó el proceso de reclamar propiedades no deseadas, eliminando el requisito de obtener un 'bono de precaución', que es una suerte de seguro concedido por unas pocas empresas acreditadas en Reino Unido que actúa de aval cuando alguien solicita una herencia de sobre la que no tiene derecho o contra un albacea que no distribuye el patrimonio de acuerdo con la ley.

Así, cuando una persona muere sin dejar constancia de su voluntad, en teoría todo lo que posee podría ser reclamado, empezando por tener el mismo apellido que el anterior propietario, según recogen en el diario británico Mirror. Y en la lista del Gobierno escocés existen propiedades a nombre de apellidos como Carlin, Hunniball, Malone-Philban y Raube.

Aunque pueda parecer un método extraño, este verano la jubilada londinense Margaret Abbotts heredó unos 350.000 euros de una media hermana de la que nunca supo su existencia -hasta ese momento-, después de que un bufete de abogados especializado en genealogía forense se pusiera en contacto con ella. Se cree quue actualmente existen unas 8.000 propiedades sin reclamar entre Inglaterra y Gales.