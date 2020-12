Horóscopo de hoy, viernes 18 de diciembre de 2020 Infórmate sobre lo que te espera consultando el horóscopo para hoy viernes 18 de diciembre de 2020. Podrás leer la predicción para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Si quieres averiguar lo que te deparará el día, entérate de la predicción del horóscopo de hoy viernes 18 de diciembre de 2020. Aquí podrás saber lo que le depara a todos los signos del zodiaco. El día de hoy presenta en bastantes signos bastantes cambios a tener en cuenta. Podrás enterarte de lo que te depara el día de hoy en el amor, en tu economía, en el trabajo….

Aries

Estás como nuevo, no sientes ni un poco de cansancio Aries. Vas a plantearte tu futuro en el trabajo actual y harás planes .Te tocará expresar tus sentimientos. En cuanto duermas un poco, estarás mejor. Tendrás que apretarte el cinturón y ser prudente. Habrá malentendidos con tu pareja, tienes que tomar tus decisiones en el amor. Trata de relajarte y vivir al día. Si contrastaras opiniones, te iría mejor en la economía. Tu relación esta parada, necesitas novedades. Sal al campo para equilibrar tus nervios. Tus problemas financieros se solucionarán pronto. Has tenido un encuentro que te ha marcado. Te sientes cansado, pero pronto estarás otra vez en forma. Tu economía funciona bien, deja de preocuparte. Puedes lanzarte a una conquista. Físicamente no estás muy bien, pero psíquicamente sí. Te podrás ir de compras, la economía te va relativamente bien.

Tauro

Conduce tu vida, no esperes a que otra persona decida por ti Tauro. Escucha los buenos consejos que te da un compañero de trabajo, pero toma tus propias decisiones. Reconoce tus debilidades, querer ser el mejor en todo puede ser el camino más corto para experimentar frustración. Haz cosas divertidas, rompe con la rutina de vez en cuando, déjate llevar por un impulso sano que dé color a tu vida. Mantente en contacto con la naturaleza. Esta es la fórmula mágica para controlar el estrés y recuperar el equilibrio. En el amor, cultiva tus relaciones de pareja, no escatimes en frases cariñosas, caricias, diversiones, respeto y comunicación. El ejercicio eleva el ánimo pues libera endorfinas, que alivian dolores, neutralizan el estrés y liberan la tensión. Aprende a disfrutar ciertos placeres de la vida, como una ducha caliente, el sol sobre la cara o tu música preferida.

Géminis

Corrige las malas posturas al dormir Géminis. Tienes mucho poder de seducción, aprovecha el momento. Vas a tener la garganta y los oídos muy sensibles. Haz una lista de lo que necesitas comprar. Cambia un poco tu look y tu vestuario. Te sientes muy bien y listo para todo. En el trabajo te responderán a algo que solicitaste. Si no estás pendiente, te perderás algo. Vas a encontrar solución para un problema que viene desde hace tiempo. Necesitas relajarte un poco. Pueden surgirte problemas económicos por un retraso en un cobro. En el amor, podrías encontrar pareja si aún no la tienes. Deberías declararte a esa persona sin miedo. Puedes conquistar a quien te propongas. Tu estado físico es bueno, pero no abuses de él. Vas a estar ajetreado y con mucha tarea por delante. Procura beber más líquido para limpiar tu organismo. Cuida las articulaciones, huesos y espalda.

Cáncer

Recuerda que todo pasa Cáncer, todos los males son pasajeros. Llénate de valor y de optimismo, y mira el futuro con confianza. La persona capaz de mantener una buena comunicación, contribuye al bienestar y calidad de vida, suya y de los demás. Una buena comunicación requiere de mensajes claros, directos y precisos, evita reproches o mensajes negativos. Solo tú debes juzgar tu conducta, pensamientos y emociones y hacerte responsable de ellos, no escuches juicios de otros. Tú tienes el derecho de hacer cualquier cosa que quieras hacer siempre y cuando no quites el derecho a otro, sé libre. En el amor márcate objetivos modestos, en la medida en que los vayas cumpliendo aumentará la confianza en ti mismo e irás a más. Si vas al trabajo en transporte público bájate una parada antes y camina hasta tu destino, es un ejercicio fácil.

Leo

El contacto con la naturaleza te vendrá bien Leo. Hay complicaciones en el trabajo pero saldrás al paso. Si conoces a una persona que está lejos, ahora puedes recibir noticias suyas. Trata de llevar las obligaciones al día, que no se te acumulen. Deberías ser más flexible con tus compañeros. En el amor, te sentirás muy querido por alguien. No pongas a prueba tu relación. Tu pareja va a tomar una decisión muy positiva, sentirás la felicidad en casa con ella. Vas a estar un poco agobiado, pero mañana será otro día. Si pones un pequeño negocio con un amigo es posible que ye vaya bien. Te vendría muy bien escuchar música relajante. Pide el dinero que te deben para que no se olviden. Estarás un poco tenso y puedes discutir. Te encuentras muy bien, sigue así de positivo. Te darás cuenta de que has gastado demasiado. En la salud, las articulaciones pueden darte molestias.

Virgo

En los días festivos trata de no levantarte a medio día Virgo, recuerda que es bastante con dormir una hora más que a diario. Beber un único vaso de vino tinto en la comida ayuda a mantener el colesterol y las arterias sanas, debido a sus antioxidantes. Apártate sin dudarlo de aquellas personas que te conduzcan hacia el desánimo y llena tu vida de gente optimista. Rodéate de cosas que consideres bellas. A veces, los ambientes oscuros o apagados pueden favorecer el desánimo. Para elevar tu energía, intenta llenar tu hogar de colorido, plantas u objetos armónicos que te hagan sentir bien. El arte es una forma de terapia contra las tensiones o las contradicciones internas porque nos ayuda a liberarlas. Un libro serenará tus nervios, relajará tu cuerpo y activará tu imaginación, un poco aletargada por el estrés diario.

Libra

Tus energías están renovadas Libra. La economía te va bien, puedes meterte en gastos sin miedo. La esperanza es lo último que se pierde. La música es una buena terapia para ti. El trabajo marcha solo y puedes dedicarte a otras cosas. Tendrás que ser más realista en el amor. Estás propenso a la gripe, cuídate. Tus problemas económicos se resolverán. El diálogo es el medio para resolver las cosas con tu pareja. Vas a superar la melancolía y te sentirás muy bien. Tendrás que echar mano de tus ahorros. Se acercará a ti una persona que te gusta mucho. No descartes una consulta con el oculista. Vas a tener más ingresos de los que esperabas. La rutina puede hacer mella en tu relación. Te gustaría ponerte a estudiar algo. No gastes a lo loco, mide tus compras y llévate lo necesario. Vas a reunirte con un viejo amigo.

Escorpio

Ponte ropa cómoda, unas zapatillas y lánzate a conocer tu ciudad Escorpio, museos, jardines o arquitectura, te sorprenderá. Si hoy no puedes, entonces mañana sábado. Un tratamiento estético especial, un buen masaje o un look a la última te ayudarán a sentirte bien y más animado. Olvídate de la cocina rápida y descubre la gran variedad de platos que ofrece la sabrosa y sana cocina mediterránea. Ejercicio, una dieta equilibrada, buen humor y una actitud positiva son prácticas que frenan el envejecimiento precoz. Tener como base de nuestra alimentación el aceite de oliva en crudo hace que nuestro organismo se deteriore menos. Tejer un jersey, hacer punto de cruz u otras labores manuales te ayudarán a mantener el estrés alejado de tu vida. Saca lo positivo de cada momento y valora y admira lo mejor de lo que te rodea: la naturaleza, la familia y los amigos.

Sagitario

Vas a pensar en un posible viaje Sagitario. Económicamente estás en un momento difícil. No te precipites cuando hables, para no herir a alguien. Una dieta saludable mejoraría tu ánimo. El trabajo te aburre, necesitas retos nuevos. Deja de lado la timidez para tener éxito en el amor. Tienes que cuidar tu aparato respiratorio. Presta atención a lo que te rodea en lo laboral. Tu pareja no se relaciona con tu familia y eso te causa problemas. Necesitas dedicarte más tiempo a ti mismo. La economía va mejor de lo que esperabas, pero no derroches. Vas a tener un día muy romántico. Tienes los nervios de punta, relájate. La evolución de tu economía va muy bien. Habrá tensiones familiares e incluso se pueden formar bandos. Hoy vas a tener un día agradable y tranquilo, disfrútalo. Tendrás una iniciativa brillante. Te sentirás arropado por tus amigos.

Capricornio

Realiza nuevas actividades Capricornio, conoce otros lugares o trata a fondo a otras personas. Aumentará tu alegría y tu energía. Valora lo que tienes, desde las cosas más triviales hasta las más imprescindibles. Lo que tienes es especial. Busca la parte que más te gusta de tus obligaciones y disfrútala al máximo para compensarte de lo que te guste menos. Si piensas que tu vida es monótona, intenta introducir algunos cambios y novedades que te hagan vivir con más ilusión. Proponte metas y nuevos propósitos, de esta forma estarás dando a tu vida alicientes y motivos para salir adelante. Para conseguir una meta es conveniente ir afrontando los objetivos más asequibles, que te animarán a seguir adelante. Disfruta el momento, el día a día, no le des muchas vueltas a las cosas y no te obsesiones con el futuro, vendrá igual.

Acuario

Hoy no te acompaña el buen humor Acuario, pero tanto en el trabajo como económicamente tendrás suerte. No te pongas siempre a la defensiva y acepta las críticas. Estás un poco decaído, pero es pasajero. Te darán una buena noticia que te reportará seguridad. Hoy vas a tener momentos muy especiales. Trata de despejarte y olvida tus agobios. Habrá oportunidades asociadas al dinero. En el terreno del amor, no pongas celosa a tu pareja, se volverá en tu contra. Te encuentras estable y fuerte. Tendrás un día de éxito que tus jefes no pasarán por alto. Podrás conquistar a la persona que te gusta. Estás bien de salud. Tu sentido de la justicia te hará entrar en un conflicto. Un comentario de un familiar te hará perder la paciencia. Estás bien, pero te sientes un poco desbordado. Tu economía puede sufrir una merma por un imprevisto. Vas a salir en defensa de un amigo que se siente solo.

Piscis

Intenta introducir cambios y alguna novedad en tus actividades diarias Piscis, que constituyan para ti una fuente de ilusión. Si te cuesta cumplir con tus tareas en el trabajo, no te desilusiones ni te culpes, ten confianza en ti, la clave es la constancia. Al conocernos y confiar en nosotros mismos logramos armonizar nuestra imagen y personalidad, comunicándoselo a los demás. Saca a relucir lo mejor de ti, tus amigos y familiares te ayudarán a descubrir tus virtudes, escucha lo que dicen. Cuando te invada el temor, intenta mantener la calma y apartar de tu cabeza los pensamientos que te provocan ese miedo. Mientras temas a lo desconocido y ello te limite a la hora de actuar, alejarás posibilidades de crecimiento y desarrollo. Hacer algo distinto, salir de la rutina, tiene muchas ventajas. Y si no te va bien, piensa que de los fracasos siempre se aprende.

