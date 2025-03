Infórmate sobre la predicción del horóscopo de hoy sábado 29 de agosto de 2020. Consulta la predicción para hoy sábado sobre los temas que te interesan: amor, trabajo, dinero…. ¿Qué tienen preparado hoy los astros para ti? Aquí puedes saberlo para todos los signos del zodiaco. Hoy es importante tener en cuenta las oportunidades y cambios que se presentan, ya que puede ser un buen día para muchos signos.

Aries

Aries no es un buen momento para pedir un préstamo, espera un poco y ahorra. Alguien de tu entorno va a echarte una mano en el trabajo, no te agobies. Ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. Tienes un momento muy bueno para emprender operaciones inmobiliarias. Los astros te van a favorecer mucho en el amor estos días, debes aprovecharlo. Te asombrarás pues quien menos podías pensar tiene interés sentimental en ti. Planea algo diferente y divertido junto a tu pareja, necesitas romper la rutina. Hoy tendrás mucha positividad tanto para ti como para los demás, te irá muy bien. Te sentirás bien, hoy te has levantado con mucha energía y lo vas a notar. Necesitas vigilar mejor tu alimentación y tu forma física, no te dejes.

Tauro

Tauro no te exijas tanto en el trabajo, al final te saldrá todo estupendamente bien. En la economía te merecerías algo mejor de lo que tienes pero llegará, al tiempo. Te sentirás más libre para hacer lo que quieras en el trabajo estos días. Tu vida sentimental pronto dará un giro positivo y te sentirás muy bien. Te sientes con cierto aburrimiento, necesitas salir de la rutina, busca cosas nuevas. En estos momentos, todo lo que deseas en el amor lo podrás conseguir insiste!. En la salud te sientes con cansancio pero no te preocupes, pasará algo que te animará. De todas las formas estás bien, pero ten cuidado con los golpes, mira por donde pisas. Te sientes con mucha actividad, lleno de salud y con mucho humor, estás en buena época, el cansancio pasará.

Géminis

Géminis mantén firme tu posición en el trabajo, llevas razón y terminarán de algún modo reconociéndolo. Si intercambias más tus puntos de vista con otros en el trabajo te irá mucho mejor. Un compañero te ofrecerá un punto de vista muy revelador. Sentimentalmente, si alguien te causa algún problema es mejor que lo ignores, no vale la pena. Salir un poco al aire libre te ayudará a despejarte y a pensar con claridad. Prepárate para vivir sin dejarte manipular por quienes tratan de molestarte. Tienes que descansar más para que tu organismo se equilibre y esté bien del todo. Has estado algo con desánimo pero ahora si descansas empezarás a remontar y a estar bien. Te sentaría fenomenal empezar a introducir algún cambio en tu rutina cotidiana. Pasas por una época en la que empezarás a pensar más en ti y en tu propio bien.

Cáncer

Cáncer puede que tengas gastos inesperados, pero no será nada que te desestabilice. Te podría sorprender una entrada de dinero inesperada, si es así disfrútalo. Puedes recibir una oferta interesante, aunque debes analizarla con cuidado. Si no tienes pareja puede surgirte algo inesperado y positivo, no te cierres. Debes moverte y salir un poco más, podrías conocer a alguien especial estos días. Confía más en tus capacidades y tu inteligencia, te pueden llevar muy lejos. Puedes mejorar las cosas con tu pareja a través de una buena comunicación. Te vas a sentir con mucha actividad mentalmente y con mucha vitalidad al mismo tiempo. Aunque hoy será fácil animarte, pero debes poner de tu parte y tu vitalidad lo logrará. No sólo te sentirás estupendamente, si no que harás que los demás también. Tendrás mucha fuerza física y mental, y además te sentirás con mucha creatividad.

Leo

No te agobies por el trabajo, pronto disminuirá el volumen y te relajarás Leo . Tendrás que tirar de tus ahorros para afrontar gastos, pero no te preocupes, te repondrás. Tus esfuerzos en el trabajo se verán recompensados, te llegará algún éxito. Vas a acercarte a tus compañeros de trabajo y mejorarás tu relación con ellos. La comunicación será la clave de tu éxito en esta jornada, incide en ella. Recurre a tu intuición para saber si te puedes fiar de ciertas personas o no. Tendrás ilusión por los nuevos acontecimientos en tu vida sentimental. En la salud, cuídate un poco más y date algún tratamiento especial, te lo has ganado. Vas recuperando tu forma física, pero tendrás que mantenerla, no te descuides. Estos días descansarás mejor por la noche y tendrás más armonía por la mañana.

Virgo

Virgo debes tener paciencia en lo laboral, todo se solucionará en poco tiempo. No te preocupes tanto por la estabilidad en el trabajo, al final llegará, además del dinero. Los cambios que esperas en el trabajo se pueden retrasar, pero al final llegarán. Puedes tener algunos momentos realmente divertidos a lo largo de esta jornada. Los astros te darán el apoyo que necesitas en el amor. Tendrás la agenda llena de gente interesante a todos los niveles, no pararás. No tengas tanto orgullo y di lo que piensas, verás cómo te da buenos resultados. Estás bien, pero estarías mejor si te estabilizases un poco y te asentases. Tu energía mental te ayudará a sobreponerte a cualquier contratiempo físico. Dedicarás más tiempo a mejorar tu aspecto y tu forma física, te verás muy bien. Después tendrás más tiempo libre para relajarte y disfrutar de tus aficiones.

Libra

Libra te pueden hacer una oferta de trabajo, pero quizá no te convenga cambiar ahora. Estás en un buen momento laboralmente y mejorarán tus relaciones con los compañeros. Ten cuidado con un compañero de trabajo algo problemático, intenta ignorarle. Has detectado un fallo pero lo puedes resolver con relativa facilidad. Sal a divertirte cuanto puedas, si te quedas en casa te puedes perder algo. Si tienes pareja, organiza una cena romántica, verás cómo funciona muy bien. Tu vida sentimental seguirá con éxito el rumbo que tú decidas. Tendrás dudas sobre tus sentimientos pero con el tiempo las aclararás. Te encuentras estupendamente, pero tampoco pienses que no tienes que cuidarte. Vas a tener sensación de cansancio todo el día, si puedes, duérmete una siesta. Y no le exijas tanto a tu organismo, relájate y cuídate un poco también.

Escorpio

Escorpio introducirás novedades en el trabajo para evitar la rutina y serán un éxito. Si no tienes trabajo no te rindas, pronto vas a encontrar algo interesante. Tienes tendencia a gastar sin control, ten cuidado con el consumismo. Tendrás oportunidades en el terreno personal que debes saber aprovechar. Tienes proyectos nuevos y quieres hacer un cambio de vida, es el momento. Estrecharás lazos con tus amigos y disfrutarás de mucha intimidad con tu pareja. Con una buena salud y muchísima energía, aprovecha bien el momento. Vas a disponer de una gran cantidad de energía física y mental, sigue disfrutando no siempre funciona todo bien. Vas a conseguir ver las cosas de una forma más positiva. Vas a notar mejorías tanto en tu vitalidad como en tu estado de ánimo.

Sagitario

Sagitario en el trabajo puedes tener mejoras, pero tendrás que esforzarte para conseguirlas. En la relación con tu jefe será mejor que te muerdas la lengua, pronto llegará tu hora. Tienes muchas ganas de gastar, pero debes pensar en las consecuencias. Vivirás un momento muy bueno en lo que al amor y a la amistad se refiere. Quieres retomar unos estudios o plan que habías abandonado y te irá bien. Puedes conocer a alguien que te mostrará nuevos caminos en lo profesional. Si hablas con claridad podrás resolver todos los malentendidos sin problemas. Mantén una actitud positiva y verás como todo en general te va muy bien. Pero toma algún reconstituyente o vitaminas, estás con cansancio y las defensas bajas. Te vas a sentir alegre y con expansión, vas a disfrutar de momentos muy buenos.

Capricornio

Capricornio te pueden llegar nuevas ofertas u oportunidades en el trabajo, aprovéchalas. Debes cortar de raíz cualquier problema económico, quítatelo de en medio. No es recomendable que prestes dinero en estos días, podrías no recuperarlo. Dialoga con los demás y podrás resolver los problemas pendientes, si tienes. Cuidado con revelar un secreto o comentar algo que te pueda comprometer. Tus hijos, podrían darte grandes alegrías en estos días, dales tiempo, (si los tienes). Te encuentras bien de salud, pero no te vendría mal revisar algunos hábitos. Ten cuidado con los pequeños accidentes caseros, no son graves pero si muy molestos. Puede que tengas algún malestar debido a los nervios, procura relajarte. No te preocupes si no te sientes con motivación, se te pasará en poco tiempo sin que te des apenas cuenta.

Acuario

Es un buen momento para negociar tus condiciones laborales con buenos resultados Acuario . Parece que hay problemas con tus intereses, tendrás que estar pendiente y hacer las cosas con rapidez. Posiblemente querrás invertir tu dinero en un local o en una casa para las vacaciones. Reflexiona con tranquilidad antes de introducirte en cualquier inversión. Tienes ganas de hacer conquistas o de hacer algo nuevo, y te vendría bien realizarlo. Puedes intentar solucionar tus problemas de convivencia con éxito, sé flexible. Pasarás muy buenos momentos con tu familia o tus hijos si los tienes. No es un buen momento para intentar cambios a nivel personal, espera. Te vas a sentir en forma durante todo el día, podrás con todo lo que te venga. Estás muy bien de salud, para mantenerte tendrás que seguir cuidándote. Tienes un buen momento para desarrollar tu potencial físico e intelectual.

Piscis

Tu economía va razonablemente bien, pero aun así te interesa moderar los gastos Piscis . Tu dinero puede darte beneficios a corto y medio plazo si lo mueves un poco. En el trabajo tendrás que esperar todavía un poco para lograr lo que quieres. Tendrás que hacer algún gasto en el hogar, pero luego lo vas a agradecer. No desconfíes tanto de la gente, te podrías estar perdiendo algo bueno. Tiendes a separarte de alguna persona que te ha decepcionado, pero lo superarás. Te sentirás muy sensible, con empatía y cordialidad para con los demás. Intenta pasear o entrar en contacto con la naturaleza, te llenará de energía. Te encuentras muy bien tanto a nivel mental como emocional, continua así. Trata de no cometer excesos y empieza a ponerte límites en algunas cosas. Estás con algo de tensión, trata de tomarte las cosas que pasan en su justa medida.

