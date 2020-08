Horóscopo de hoy, sábado 22 de agosto de 2020 Descubre la predicción del horóscopo de hoy sábado 22 de agosto de 2020. Descubre cómo será tu día según tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Actualizado: 21/08/2020 23:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El horóscopo de hoy sábado 22 de agosto de 2020 se presenta de lo más interesante, no te pierdas la predicción. Indistintamente de tu signo del zodiaco, aquí puedes enterarte de tu predicción. Hoy es importante la actitud tomada ante las distintas situaciones y cambios que se dan en bastantes signos. En todos los temas que te interesan: amor, trabajo, dinero…, encontrarás la predicción para hoy.

Aries

Aries te sientes con ánimos de hacer cosas diferentes en el trabajo, te irá bien. En lo laboral, de momento no te están dando libertad para desarrollar tus ideas. Si tienes problemas con cierta tarea, pide ayuda, te corresponderán. Pon algo de tu parte al trabajar si quieres mejorar, no te regalarán nada. Aries estás en un momento de equilibrio muy favorable para toda clase de relación. Tendrías que intentar mejorar la relación con la familia, trata de hacer algo. Entre tus amigos puede haber tensión, te conviene quedarte a un lado. En la salud debes dejar a un lado tu imaginación, es la responsable de que te sientas mal, tranquilízate un poco. Te conviene alimentarte un poco mejor y cuidar los horarios, no te cuidas. Vigila al máximo tu salud y no cometas excesos, sobre todo con la comida.

Tauro

Tauro tus intereses no se ven muy favorecidos ahora mismo, espera antes de actuar. Ten cuidado con los gastos porque te estás pasando un poco con la tarjeta. En cuestiones de dinero déjate llevar por tu intuición, no te fallará. Los astros favorecen la relación con tu pareja, y tendrás una buena racha. Tu relación de pareja pasa por un momento bastante bueno, disfrútalo. No sigas descuidando tu imagen, es una de las mejores cartas de presentación. No abandones tu vida social, busca el equilibrio en todos los aspectos. Piensa Tauro que si te planteas objetivos con calma y a largo plazo, pueden mejorar las cosas. Después de un buen descanso notarás como tu organismo se va equilibrando. Trata de descansar más y no te agobies por cosas que no son importantes.

Géminis

Laboralmente Géminis trata de mantener la calma con tus jefes, intenta escucharles. Expresa tus ideas en el trabajo, pero escucha también a los demás, es importante. Tendrás novedades interesantes en el trabajo y se tratará de algo positivo. La familia te puede dar alguna que otra preocupación, pero pronto pasará. Tu pareja te quiere controlar y te estás cansando de la situación, háblalo. No le busques tantos fallos a la gente, valora justamente lo que tienes. Géminis, los astros te aconsejan paseos, excursiones y otras actividades al aire libre que te benefician mucho. El estrés te produce algunos malestares, debes buscar formas de relajarte. Te sientes bien y con mucha creación, tendrás buenas ideas que debes aprovechar. Sería bueno que tomaras comidas de más calidad digestiva, lograrías aumentar tu energía.

Cáncer

El ambiente de trabajo está algo tenso y querrás que mejore, pero ten calma Cáncer. Si estás buscando un trabajo extra, lo podrás encontrar, pero espera un poco. Antes de firmar nada, lee bien todos los documentos, debes tener precaución. Puede que te hagan propuestas de negocios interesantes, no las deseches. Los astros te favorecen lo emocional y la relación con los hijos. Con diálogo y mano izquierda lograrás solucionar las rencillas familiares. Deberías pedir consejo a tus amigos si tienes un problema personal, te ayudarán. Tengas o no pareja, posiblemente saldrás mucho y lo pasarás muy bien. Cáncer es el momento de buscar nuevas forma de cuidarte y mantenerte en forma. Verás cómo te esperan unos días muy buenos, te sentirás bien, disfrutarás el momento. Gracias a tu imaginación resolverás muy bien cualquier cosa que surja.

Leo

Confía en tus cualidades Leo y tendrás un gran éxito pronto en el trabajo, pero trata de mantener la armonía en tu entorno laboral, la necesitarás. No gastes sin pensar, aunque no es algo que suelas hacer habitualmente. Antes de desembolsar dinero, asegúrate de lo que compras, sé prudente. No puedes controlar a tu pareja en todo momento, no es bueno para la relación. Trata de ser más tolerante con las personas de tu entorno, no busques problemas. Te vendría muy bien invertir algún tiempo en reciclar tus conocimientos. Te esperan unos días sin tensiones en los cuales te sentirás fenomenal. Si te sigues tomando en serio la alimentación tendrás muy buenos resultados. Vas a ser más regular en tus horarios de trabajo y descanso, y te beneficiará. De esa manera tu cuerpo y tu mente alcanzarán una mayor armonía, intenta seguir así.

Virgo

Virgo, recibirás un dinero extra o algo que no esperas que te vendrá fenomenal. Deberías hacer cuentas y mirar bien cuanto puedes gastar, sé más responsable. En las reuniones de no te faltarán los argumentos, estás con mucha inspiración. Con imaginación y seducción podrás conseguir a quien quieras estos días. Necesitas ponerte las pilas y ver las cosas de otra manera, con más energía. En el amor puedes tener novedades, aunque quizá no sea lo que esperas. A veces tienes la sensación de que te engañan, pero en realidad no es así. Para mantener la buena salud, es necesario que cuides más tu alimentación. Intenta no exponerte a cambios bruscos de temperatura y cuida tu alimentación, estás algo sensible. Si evitas tu tendencia a complicarte la vida, todo te irá muy bien, ten calma.

Libra

Libra los astros te dicen que tienes que aprender a disfrutar al máximo de lo que tienes, que no es poco. Si empiezas un negocio te conviene ir poco a poco, pero funcionará bien. Si tienes que pasar algún tipo de prueba, lo harás con buenos resultados. Tendrás una buena racha para la amistad gracias a los astros en estos momentos. No mezcles los asuntos personales con los profesionales, para no tener problemas. Tendrás un encuentro que te reportará grandes beneficios en algún aspecto. En la salud, tu impulsividad te hace sentirte mal a veces, pero ahora te beneficia. Deberías dedicar el tiempo que puedas a descansar y a pasear, debes relajarte. Cuida los detalles en el trabajo y en casa, te encantará el resultado. Tu resistencia física va a aumentar y te sentirás fenomenal, disfrútalo.

Escorpio

Va a salirte un trabajo extraordinario que quizá te pueda interesar Escorpio. Tienes tendencia a realizar gastos innecesarios, trata de controlarte. Ten cuidado con los pagos que hagas, podrías despistarte un poco con malas consecuencias. Puedes conseguir cambios positivos en el trabajo, pero debes poner de tu parte. Si tienes una relación de pareja, le echarás imaginación y te irá bien. Estás consiguiendo llevar por fin un tipo de vida que te gusta mucho. Unos asuntos familiares que te preocupaban se van a solucionar pronto. Te llegan éxitos en lo sentimental y también alegrías en el área de la familia. Escorpio te sientes con hiperactividad, pero no olvides que hay que descansar lo suficiente. Tu actitud positiva va a ser la mejor medicina ante cualquier problema. Vas a ir estableciendo una nueva filosofía de vida para sentirte mejor.

Sagitario

Te cuesta ahorrar Sagitario pero sabes que es necesario, en el futuro lo agradecerás. No gastes mucho porque vas a tener que hacer gastos para la casa pronto. No es buen momento para pedir préstamos ni para dejar dinero, espera un poco. Tus relaciones con tu familia política mejorarán y tu pareja estará feliz. En lo personal todo dependerá de cómo estés tú, y de la actitud que tengas. Aunque tengas un problema, no te preocupes demasiado, habla con alguien. Sagitario estás con demasiados nervios y eso no te deja apreciar las cosas con claridad. Hacer un pequeño viaje o desplazamiento es algo que te sentaría realmente bien. Debes ser más prudente con tu salud porque pasas por una etapa difícil. Aunque te encuentres un poco débil, pronto podrás recuperar tu energía.

Capricornio

Capricornio vas a afianzar tus logros en el trabajo y en la economía, continúa así. El terreno laboral te va a dar muchas satisfacciones, te irá muy bien. En el trabajo ten precaución y no hables de más, te puede perjudicar un poco. Si estás sin pareja ahora no es el momento más propicio para encontrarla. Capricornio verás que pasado un poco de tiempo, no demasiado si estás libre, vendrán los compromisos. Vas a hacer gala de unos puntos de vista originales que sorprenderán mucho. Pasarás unos días con una salud de hierro, dispondrás de energía a raudales, pero para que todo funcione tienes que relajarte, procura evitar las tensiones y lo que te produce nervios. Harás gastos para mejorar tu hogar y tu calidad de vida que te sentarán bien.

Acuario

Acuario debes tener cuidado con los gastos que tienes que hacer y reservar un poco de dinero. De esta manera podrás destinar una cierta cantidad a algo que suponga una mejora importante en tu vida. Sé más tolerante en el trabajo, no puedes exigir tanto como te exiges tú. Hace tiempo que tienes algo planeado pero no lo desarrollas, es el momento. En el plano sentimental, por fin vas a poder desconectar de la rutina y hacer algo diferente. Quizá te animes a hacer algo relacionado con el esoterismo y lo oculto. Tendrás que tomar una decisión importante o difícil. Haz un poco de ejercicio para descargar tensiones negativas y recuperarte. Procura dormir un poco más todos los días, verás cómo tu organismo lo nota. Vas a tener una actitud positiva que te va a beneficiar en muchos aspectos.

Piscis

Piscis apretándote un poco el cinturón podrás resolver tus problemas económicos. En el trabajo vas a sentirte muy estable, que es lo que querías hace tiempo. Procura esquivar los posibles conflictos que haya en el trabajo, no te metas en líos innecesarios. Necesitas poner distancia con los problemas y verlos con objetividad. Aprovecha bien estos días para salir y conocer a alguien, tendrás suerte para conseguirlo. En el amor atraviesas una época muy conquistadora, tendrás mucho éxito. Pero las relaciones de pareja son cosa de dos, no intentes salirte con la tuya. Piscis tu estado de ánimo es equilibrado y sereno, te encuentras muy bien en general. Vas a estar con mucha actividad, te olvidarás de viejas costumbres y cambiarás cosas. Vas a sentir la necesidad de aprovechar el tiempo de un modo más efectivo.

En ABC.es puedes enterarte de las predicciones completas del horóscopo de hoy para todos los signos del zodiaco, para que puedas saber lo que te espera en todos los ámbitos.