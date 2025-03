Si quieres averiguar lo que te deparará el día, informáte de la predicción del horóscopo de hoy sábado 19 de diciembre de 2020. El día de hoy presenta en muchos signos ciertos cambios a tener en cuenta. En este sábado, consulta lo que te deparan los astros en el trabajo, en el amor, en temas de dinero…. Aquí podrás saber lo que le depara a todos los signos del zodiaco.

Aries

Cuidate y come bien Aries , has alcanzado otro logro en el trabajo y puedes llegar muy lejos. El dinero será el motivo de una pequeña discusión intrascendente. Aunque te encuentres bien no te descuides. Si le prestas atención a tu entorno, verás las oportunidades. No podrás olvidar este día. Hoy no debes descuidar el estómago. No tires la casa por la ventana que no te va tan bien, cuidado. Tus amigos se mostrarán intransigentes. Evita en tu dieta todo lo que tenga colesterol. Se prudente con los gastos. En el amor, aunque no esté tu media naranja, tendrás un día estupendo. La salud y la energía no te van a faltar. Recibirás noticias del dinero de unas deudas. Te gustaría que tu pareja estuviera más contigo. Aunque te encuentres fuerte, vigila tu garganta. Tendrás que tomar decisiones difíciles. No hagas tanta vida social, necesitaras descansar.

Tauro

A veces las prisas nos impiden disfrutar del presente Tauro . Disfrutar de cada instante solo es posible con paciencia. La paciencia nos permite ver con claridad el origen de los problemas y la mejor manera de solucionarlos, ten calma, especialmente en el trabajo. Sin paciencia es imposible alcanzar la mayoría de los proyectos importantes. La paciencia se desarrolla ejercitándola. Respirar hondo, contar hasta diez, aprender a relajarse. Son soluciones válidas para afrontar situaciones difíciles. En el amor, identifica las cosas que te molestan de tu pareja. Haz una lista e identifica las que dependan de ti. Así podrás actuar sobre ellas. Exagerar en nuestras reacciones solo consigue perjudicarnos y hacernos perder el tiempo. No te beneficia en nada. Intenta dar el primer paso para arreglar los problemas. No lo veas como una derrota, sino como un acto de valentía con repercusiones en el futuro.

Géminis

Dedica más tiempo a los cuidados de tu cuerpo Géminis . Conseguirás una ilusión que tenías hace tiempo. No intentes quedar bien con todos a la vez. Estas aburrido de la rutina, muévete mas. Organiza tu agenda y tus horarios de trabajo, te estas dispersando. Vive el presente al máximo. Cuidado con los resfriados. Parece que tienes agujeros en los bolsillos, contrólate. Si las habladurías te disgustan, hazles frente. Tienes un momento muy positivo en el amor y estarás especialmente atractivo. Ten cuidado con los gastos, puede haber algún imprevisto. Te sientes despierto mentalmente. Algún familiar o amigo cercano te pedirá dinero. Escuchar a tu pareja mejoraría mucho tu relación. Te estas reponiendo del estrés de los últimos días. Deberías ahorrar un poco ahora que puedes. Alguien de tu familia necesitará tu ayuda, trata de no negársela.

Cáncer

Si te pide disculpas un compañero de trabajo Cáncer , es importante no ponerle condiciones, no pedir nada a cambio, perdonar es un regalo y no un favor. Perdonar hace que nos sintamos mucho mejor con nosotros mismos y no ayuda a dejar de recordar las cosas negativas. Debemos establecer siempre nuestras metas en función de nuestras posibilidades y no de lo que han conseguido los demás. No podemos pretender que aquello que nos hace sufrir, no existe. Es mejor afrontarlo pronto y tratar de solucionarlo. Las dietas drásticas que hacen perder peso en poco tiempo son peligrosas para el metabolismo y ponen en riesgo la salud. Ponernos metas en la vida y estar continuamente esforzándonos para alcanzarlas antes o después lleva consigo el éxito. Si tenemos claro lo que deseamos y ponemos todos los medios para lograrlo seguro que lo hacemos. De nosotros depende.

Leo

Estás de muy mal humor hoy Leo , controla tus arrebatos. Estás en buena racha y te llega el dinero. No darás tu brazo a torcer en un tema del trabajo y tienes razón. Estas bien, tu salud es estable. Estas cerca de alcanzar tu objetivo profesional. Vas a tener una fiesta donde encontrarás gente especial. Las tensiones se somatizan, no es bueno. Si no fueses tan independiente y dialogases, te iría mejor en el amor. Resolverás trámites con tu pareja. Hazte un chequeo para prevenir. El éxito laboral que esperas llegará pronto. Saldrás fuera de tu ambiente habitual y te divertirás mucho. Aunque estás muy bien, no debes abusar de la comida. Organizarás tus papeles y pondrás en orden tus asuntos. Hoy te aburrirás si no lo evitas. Estas muy bien, pero no alteres el orden de las comidas. Mira las cosas de manera positiva. Vas a encontrarte con alguien que tenías lejos.

Virgo

Es importante definirse objetivos claros y alcanzables Virgo , tenemos que ajustar nuestros deseos a nuestras capacidades. Una gran meta requiere tiempo y dedicación. Para lograrlo habrá que superar muchos obstáculos externos e internos. El éxito solo se alcanza tras mucho trabajo y preparación, y cuando llegan las oportunidades, saber aprovecharlas. Antes de empezar un buen proyecto, hay que idear y preparar un plan. Todo proyecto debe estar bien estructurado. El camino hacia el éxito no está libre de problemas, si realmente deseas alcanzarlo, debes saber enfrentarte a ellos. En el amor, piensa que todos los problemas tienen una solución y que de tu actitud y manera de actuar dependerá superarlos. Sin ambición, no se consigue nada. Para salir de donde estás es conveniente preparar y actualizar tus conocimientos para ser eficaz laboralmente y conseguir mejoras. Para prosperar, es necesario tener ambiciones y metas.

Libra

Te encuentras bien y con ganas de moverte Libra . Rescatarás antiguos proyectos. No puedes seguir jugando a dos bandas, tendrás que elegir. Empieza a hacer deporte aunque te dé pereza. Has cumplido bien en el trabajo y tendrás una compensación. Si no tienes pareja la encontrarás pronto. Cuida tus puntos flacos: la circulación y la tensión. Vas a poner solución a los problemas pendientes. Tu pareja está muy estresada. Tienes ganas de aprender cosas nuevas. Dirás adiós a los agobios económicos. Continúas disfrutando de muy buenos momentos en el amor. Fíate de tu intuición, la tienes muy despierta. Hoy es mejor que no hables delante de tus jefes. Los disgustos familiares pasarán pronto. Tu salud es muy buena. Ten paciencia y alcanzarás tus objetivos económicos. Estas muy animado con la gente nueva que has conocido, posiblemente de ahí surgirán unas buenas relaciones.

Escorpio

No trates de buscar la aprobación de los demás Escorpio , debes tener claro que tu opinión es más importante que la de los otros. Confía en ti y en tus valores, especialmente en lo que se refiere a tu trabajo. Valórate por lo que eres y no por lo que los demás digan de ti, se trata de tu vida. En el amor, si no tienes pareja, recuerda que también es bueno estar solos algunas veces y disfrutar de ello como una experiencia positiva, nos ayuda a conocernos. Utiliza tu mente de manera creativa, ocupándola en pensamientos estimulantes, escribir un diario, carta o meditar. Los problemas forman parte de la vida y aunque no podamos evitarlos podemos aprender a enfrentarlos y superarlos. Lo importante ante las dificultades es no paralizarnos, actuando en su lugar y confiando en nuestra capacidad de resolución. Pensar que los problemas se irán como han venido o lamentarse sin más es un error, solo consigues alargar la situación.

Sagitario

Si ordenas un poco tu vida te sentirás mejor Sagitario . Parece que por fin se sanea tu economía. Tienes un poco de tristeza, porque te sientes incomprendido. Estás bien, pero tanta actividad te dejará agotado. Tendrás una reunión de trabajo muy positiva. En el amor recupera las cosas buenas de tu relación, estás muy tensado, trata de ordenar tu mente. Trabajando en equipo funcionarás muy bien. No te sientas solo, sal un rato cuando termines tus tareas. Olvida los malos hábitos. Tendrás una discusión, pero llegaras a un acuerdo. Hoy te apetece disfrutar con tu pareja en casa. Respira al aire libre y te sentirás genial. Toma una decisión respecto a tu economía. Estas agobiado por los problemas de tu familia. Desaparecerán unas molestias que tenías. Has descuidado la organización de tu economía. Serás el objeto de la atención de un ser querido.

Capricornio

Capricornio , si no te crees capaz de enfrentarte a una situación problemática en el trabajo, nunca lo harás. Este tipo de planteamientos no conducen a nada. Por muy mal que te vaya siempre habrá algo por lo que luchar, evita caer en el error de desear solo lo que no tienes. Expresar abiertamente los problemas ayuda a verlos de otra manera, prueba a escribirlos o a contárselos a alguien. De las equivocaciones se debe aprender, aceptar los fracasos y errores es el primer paso para intentarlo de nuevo. Las actividades como las manualidades, pintura, cerámica, cine o lectura, producen mucha satisfacción y relajan. Para prevenir resfriados se recomiendan cítricos, hortalizas verdes como los pimientos, tomates y frutos secos. Es un error tratar de cambiar a alguien o algo. Vencer los obstáculos que nos molestan solo se puede desde el interior.

Acuario

Te apetecerá salir y hacer ejercicio Acuario . Acepta a las personas como son y no les exijas más. Tu ritmo de vida es demasiado veloz para tus nervios. Podrías firmar un nuevo contrato. Las cosas en el trabajo estarán más tranquilas. Si utilizas tu intuición te irá genial en el amor. No pospongas las revisiones médicas. Pondrás al día tus asuntos y citas pendientes. No dejes pasar más tiempo y discúlpate con tu pareja. Tomate más en serio la alimentación y otros cuidados. Lo laboral se te está haciendo rutinario. Tendrás un día perfecto con quien elijas. Tienes un poco de insomnio, relájate. Atraviesas un buen momento para los negocios. Evitaras decepciones si dejas de presionar a tu pareja. Procura mejorar la dieta para liberar toxinas. Vas a tener tensiones laborales, sé prudente. Cortarás de raíz con una mala situación.

Piscis

Cuando intentamos solucionar de inmediato los problemas o nos impacientamos Piscis , las soluciones se retrasan, sé paciente. Alcanzar la serenidad sin orden es muy difícil, procúrate un entorno ordenado y lo mismo para tus pensamientos. Intenta descansar bien y alimentarte lo suficiente y de manera sana. La falta de estos factores provoca cambios de carácter y problemas. Ten presente que preocuparse por los problemas que no existen contribuye a crearlos, aleja estos pensamientos. Presta atención a tu interior, a tus sentidos y reacciones. La intuición te envía mensajes, solo debes escucharla. Evita la autocrítica y los juicios negativos, el éxito no depende del exterior, sino de uno mismo. Aprende a mirar el mundo con interés y atención, ya que a veces la clave está en los detalles más insignificantes. La sonrisa es algo que normalmente se devuelve. Regala sonrisas, puesto que es gratis y te verás recompensado.

