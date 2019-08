Horóscopo de hoy, miércoles 14 de agosto de 2019 Entérate de la predicción del horóscopo de hoy miércoles 14 de agosto de 2019. Así podrás saber lo que te espera en temas de salud, trabajo, amor, dinero… para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Actualizado: 13/08/2019 23:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si quieres averiguar lo que te espera en el día, informáte de la predicción del horóscopo de hoy miércoles 14 de agosto de 2019. Independientemente que tu signo sea Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis, aquí podrás enterarte de tu predicción. En este miércoles, descubre lo que te deparan los astros en el trabajo, en el amor, en temas de dinero…. Hoy el día se presenta difícil en algunos casos, por lo que es importante leer atentamente lo que te espera.

Aries

Deberá liberarse del sentimiento de culpa que tiene Aries por algo que ha hecho al tomar una decisión en el trabajo, lo más conveniente será empezar desde hoy a buscar nuevas alternativas para tratar de solucionar el error, Aries tendrá un aprendizaje que aportará un crecimiento a su carrera.

Tauro

Tauro podría emprender un viaje por motivos de trabajo que el abrirán las puertas hacia nuevos terrenos, se avecina una época en la cual, Tauro tendrá mayores responsabilidades, que necesitarán de su confianza para alcanzar el éxito en este año.

Géminis

Géminis estará pendiente de varias propuestas que le inquietarán un poco en su porvenir profesional, aunque Géminis podría realizar una inversión de dinero bastante alta, es momento de tomar ciertos riesgos en el trabajo para llegar al éxito.

Cáncer

Habrá muchas posibilidades de viajar por motivos de trabajo, y esto cambiará sus planes de verano, Cáncer podría estar centrado en nuevos retos que provoquen un cambio positivo para su carrera, Cáncer estará cualificado y a la altura de las circunstancias para realizar todo aquello que se proponga.

Leo

En el trabajo se dará hoy una situación con la que Leo no contaba y que podría descolocarle, no deberá sentirse decepcionado ya que no puede controlar todo, lo ideal será que Leo asuma que las cosas serán de otra forma en su carrera.

Virgo

Será hoy una jornada de trabajo en la que Virgo deberá centrarse al máximo en terminar algunos asuntos pendientes aprovechando, la tranquilidad en su terreno laboral, esto potenciará su inspiración entrando en una etapa creativa que ayudará a Virgo con aquellos temas que le resulten más complicados.

Libra

Si no culmina hoy todos los objetivos que Libra se había fijado, no tendrá por qué sentirse frustrado, es posible que surjan contratiempos en el trabajo que le impedirán a Libra cerrar ciertos asuntos de relativa importancia para su progreso laboral en este año.

Escorpio

Deberá hoy mostrarse fuerte en el trabajo, ya que habrá quienes quieran poner entre dicho la profesionalidad de Escorpio y tendrá que impedirlo, después de esto será momento de seguir buscando concienzudamente nuevas oportunidades laborales sin caer en el desánimo.

Sagitario

Podría surgir hoy un gasto inesperado que no será un problema para Sagitario, pero deberá seguir con esa actitud conservadora con el dinero un tiempo, sobre todo si va a afirmar algún contrato e iniciar una nueva etapa en el trabajo.

Capricornio

En el trabajo, un compañero tratará hoy de insistir en su postura relacionada con un proyecto que Capricornio podría no compartir del todo con sus ideas, su paciencia se pondrá a prueba por lo que Capricornio deberá reflexionar y ver por el éxito, tarde o temprano Capricornio se beneficiará profesional y económicamente de esta actitud positiva.

Acuario

Progresará en el trabajo con nuevas propuestas que permitirán a Acuario tener un ascenso profesional y económico antes de acabar el año, pero el mes de agosto será clave para conseguirlo, con esfuerzo y dedicación Acuario afrontará los nuevos retos laborales con éxito.

Piscis

La influencia de los astros hará destacar hoy a Piscis en su entorno laboral o en cualquier actividad creativa, proyectará seguridad en sí mismo y sabrá expresar sus propuestas profesionales con inteligencia, esto aportará grandes posibilidades para que Piscis amplíe su terreno de trabajo hacia nuevos horizontes.

En ABC.es puedes enterarte de las predicciones completas del horóscopo de hoy para todos los signos del zodiaco, para que puedas saber lo que te espera en todos los ámbitos.