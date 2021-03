Horóscopo de hoy, lunes 8 de marzo de 2021 Entérate de la predicción del horóscopo de hoy lunes 8 de marzo de 2021. Descubre cómo será tu día según tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta tu horóscopo para hoy lunes 8 de marzo de 2021. Aquí podrás enterarte de lo que le espera a todos los signos del zodiaco. Entérate de la predicción para hoy lunes sobre los temas que te interesan: amor, trabajo, dinero…. Hoy es importante la forma de afrontar las diferentes situaciones y cambios que se dan en la mayoría de los signos.

Aries

Crees que puedes con todo pero no es así Aries, acepta la ayuda que te ofrecen. Puedes tener problemas en el trabajo por cuestiones de normativas, paciencia. Todavía no puedes permitirte comprar eso que tanto quieres, tienes que esperar. Te llegará una oferta laboral, pero quizá no te convenga, analízala con calma. Respecto al amor, quieres cambiar algunas cosas de tu vida sentimental, y si te lo propones, lo conseguirás. Si sales con los amigos te despejarás mucho, te sentará muy bien ahora. Tienes una buena racha para viajar, divertirte y conocer nuevas formas de vida. Tendrás momentos de calma, pero también de diversión, todo en su justa medida. Tienes demasiadas cosas en la cabeza y te conviene empezar a centrarte. Gozarás de buena salud y de muy buen humor, te lo pasarás muy bien hoy. Necesitas ser un poco egoísta y cuidar más de ti, te estás dejando últimamente.

Tauro

Este no es el momento para plantearte cambios significativos en el trabajo Tauro. Tu situación laboral irá mejorando próximamente, aunque lo haga poco a poco. Ahora puedes encontrar ingresos distintos a los habituales, si los buscas. Deja de pensar que tienes a los demás en contra, la realidad es muy distinta. En el amor, alguien te pedirá perdón pero te costará un poco volver a confiar en esa persona de nuevo. Vas a tener una resistencia física y mental envidiable, aprovecha el momento. Tienes tendencia a ofuscarte y te conviene tratar de comunicarte mejor. Cuanto más tiempo dediques a hacer ejercicio físico, mejor te sentirás con tu salud. Los nervios pueden terminar pasándote factura, trata de relajarte y te irá mejor. Intenta organizar mejor tu energía y tu tiempo, te estás descentrando. Este día tendrás un respiro que te permitirá recuperarte.

Géminis

Conseguirás algún logro o avance en tu profesión Géminis, será pronto y eso te animará. Podrías recibir un ingreso inesperado este día que te vendrá estupendamente. Las cosas en el trabajo no han ido del todo bien, pero mejorarán con el tiempo. Tendrás que tomar decisiones difíciles para tu economía, pero lo harás bien. Destacarás mucho por tu carisma estos días y serás el centro de atención. Te apetece salir por ahí y relacionarte con gente, y te sentará bien. Vas a acercarte más a tu familia política, mejorarán tus relaciones con ellos. Tienes un ritmo muy acelerado en el trabajo, intenta cuidarte frente al estrés. Estás bien, pero tanta actividad te puede pasar factura en la salud, descansa un poco. Deberías dosificar los esfuerzos físicos, te estás cansando excesivamente. Psicológicamente atraviesas una etapa de equilibrio, sigue así, no te alteres.

Cáncer

Podría fallarte un proyecto Cáncer, pero pronto tendrás otros que te interesen. No bajes la guardia en el trabajo, necesitas estar muy pendiente este día. No deberías enfrentarte con tus jefes ahora, ten paciencia y lo resolverás. No hagas inversiones económicas arriesgadas, mejor espera y estúdialo bien. Últimamente estás siendo demasiado prudente, te sentaría bien lanzarte un poco. Te conviene renovar cosas en la casa y en el armario, harías buenas compras. En el amor este es el mejor momento para seducir a esa persona que te interesa, adelante. Necesitas pensarlo bien antes de tomar decisiones drásticas, o lo lamentarás. Psicológicamente atraviesas una etapa de equilibrio, sigue así, no te alteres. Los excesos pueden pasarte factura y lo pagará tu salud, cuídate. Buscarás un rato de calma y tranquilidad para relajarte, te sentará muy bien.

Leo

Trata de poner los pies en el suelo y sé más realista Leo, tiendes a dispersarte. No te confíes demasiado en el trabajo, corres el riesgo de que se te acumulen las tareas. Te sentirás con imaginación y creatividad, tendrás nuevas ideas, sácales partido. Te conviene salir y divertirte para desconectar de los problemas, te servirá para aclararte. Tienes una racha estupenda para todo lo relacionado con el amor. Olvida las viejas costumbres y empieza a buscar cosas que te beneficien más. Puede haber tensiones en tu grupo de amigos, procura mantenerte al margen. No tienes mucho humor hoy, pero si te sobrepones, luego lo agradecerás. Vas a tener una gran estabilidad física y mental, intenta seguir así. Te sentirás con gran energía y buena salud, tendrás un día muy bueno. Estás dedicando mucho tiempo al relax y a la diversión, te sentará muy bien.

Virgo

Procura llevar el trabajo al día Virgo, antes de que te surja algún problema. Con imaginación resolverás muy bien algún pequeño problema que surja. Te sentirás con comodidad en aspecto profesional, te manejarás como pez en el agua. Debes estar muy pendiente a lo que suceda hoy a tu alrededor. Tendrás mucha comunicación con la familia, te sentirás con mucha unión. Te sobrepondrás a los problemas con mucho humor, así todo irá mejor. En el amor, tendrías que tener un poco más de sinceridad con tu pareja para que no desconfíe. Si puedes salir un poco al campo y tomar el aire te sentirás muy bien. Te encuentras muy bien y podrías hacer proyectos interesantes para ti. Vas a sentirte con ánimo, alegre y bien después de unos momentos bajos. Estás con nervios, no debes dejar que eso afecte a tu salud, relájate un poco.

Libra

Podría surgirte una nueva oportunidad en el trabajo Libra, no la desaproveches. Procura medir tus palabras, podrías cometer una imprudencia. No deberías ir tanto a tu aire en tu empleo, te conviene contar con los demás. Puedes tener un contratiempo profesional, pero nada que no pueda subsanarse. Respecto al amor, necesitas comunicar mejor tus sentimientos, no te guardes tus preocupaciones para ti. Si tienes pareja desde hace tiempo sentirás como la ilusión se renueva. Si no la tienes, podrías conquistar a alguien que te interesa desde hace tiempo, estás de suerte. Si has empezado a hacer una dieta más equilibrada, ahora notarás los efectos en la salud. Frena tu ritmo de vida y procura tomarte un tiempo para comer y descansar. Gracias a tu mente ávida de nuevas experiencias, conseguirás salir de la rutina. Aprovecha tu tiempo libre para relajarte y pasarlo bien, lo necesitas.

Escorpio

Comprarás cosas muy necesarias y emplearás de forma acertada tu dinero Escorpio. El trabajo te agobiará un poco, porque no te dejará tiempo para nada más. Un asunto laboral que tenías olvidado te dará muchas alegrías un poco más adelante. El miedo al futuro paraliza todas tus acciones, debes intentar vencerlo. Estás en un momento extraordinario en el amor para poder disfrutar de lo mejor de tu relación. Tendrás ganas de salir, moverte o planear un viaje, no dejes de hacerlo si te es posible. Debes aprender a buscar apoyo de tu pareja, no seas tan autosuficiente. No puedes ni debes jugar a dos bandas sin que terminen descubriéndote, cuidado. Para mejorar tu salud te conviene alimentarte mejor y cuidar en lo posible los horarios. Has trabajado mucho últimamente y estás con agobio y cansancio, cuídate, sobre todo los nervios. Te puedes sentir con enfado sin causa aparente y discutir con todo el mundo, trata de dominarte.

Sagitario

Sagitario, debes solucionar unos asuntos que tienes pendientes y sobre todo en relación con el dinero. Vas a tener problemas en tu trabajo al exponer tus ideas, pero debes persistir. Si actúas con serenidad, solucionarás ese problema que te preocupa laboralmente. Van a llegarte novedades muy positivas respecto a un asunto que te preocupa. Volverás a reunirte con un amigo muy especial después de mucho tiempo. Respecto a temas de amor, emanará de ti un magnetismo especial, que te permitirá conquistar a quién deseas, adelante. Tienes muchas posibilidades de hacer conquistas nuevas, si te lo propones. Procura dormir un poco más, para que tu organismo se reponga totalmente. Aprovecharás tu tiempo libre y lo invertirás solamente en ti, te hace falta. Estas bien, pero con los nervios de punta, trata de calmarte en lo posible por tu salud. Los problemas familiares están consumiendo tu energía. Cuídate los huesos.

Capricornio

Estás ahorrando demasiado y no te va mal con el dinero Capricornio, disfruta un poco. Vas a ponerte a prueba buscando nuevos retos en el trabajo, te saldrá muy bien. Trabajar en equipo te puede resolver muchos problemas en este momento. Puedes llegar a solucionar con acuerdo un conflicto surgido sobre tu empleo. Las estrellas pueden traerte algo inesperado en el terreno del amor, y será positivo. Si afrontas tus tensiones internas te irá mucho mejor, debes aclararte. Vas a tener una reconciliación, si es tu caso, y estarás estupendamente. Este es un buen momento para hacerte un chequeo y ver cómo estás por dentro de salud. Te encuentras bien y con ganas de viajar a donde sea para animarte mucho más. Los astros te proporcionarán mucha energía y vitalidad, estarás imparable. Evita los excesos en lo físico porque hoy podrías tener algún pequeño problema.

Acuario

Pondrás ilusión en tu trabajo y eso te va a compensar al final del día, Acuario. Vas a tener el apoyo y la ayuda necesaria de tus compañeros. Tienes algunos problemillas de dinero, pero se pasarán muy pronto, ánimo. En el amor, si tienes pareja tendrá contigo más detalles de lo habitual, os irá muy bien. Busca el apoyo en casa, seguro que te sientes bien junto con la familia. Deberías dedicar más tiempo a reflexionar antes de tomar decisiones. Se acortarán las distancias con algunos amigos, te parecerán más cercanos. Podrías tener un pequeño problema que te haga sentir mal, pero lo resolverás. Te vendría bien hacer ejercicios de relajación, así reducirías la tensión. Debes bajar tu ritmo y tomarte un respiro, debes pensar en tu salud también. Si haces muchos esfuerzos tu cuerpo se resentirá, tienes que moderarte un poco.

Piscis

Piscis, no es un buen momento para ti para comprar una vivienda, espera un poco. Todo el trabajo de tipo intelectual te resultará muy estimulante hoy. Antes de hacer un gran desembolso procura asesorarte en profundidad. Necesitarás buenos consejos para salir adelante, pero sabes dónde encontrarlos. Intenta centrarte en el presente, que es lo importante, y no divagar tanto. En el amor, si tienes pareja, tendrás la oportunidad de recuperar lo mejor de la relación. Estás con un bajón de energía, descansa un poco hasta que pase la racha. Mantén la moral alta, en breve plazo llegarán buenos tiempos para ti. Tienes que ser consciente de tus propias limitaciones y no excederte tanto o tu salud lo pagará. Tendrás la cabeza despejada y aprenderás cualquier cosa nueva con facilidad.

