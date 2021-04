Horóscopo de hoy, lunes 5 de abril de 2021 ¿Quieres saber la predicción del horóscopo de hoy lunes 5 de abril de 2021? Consulta lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Actualizado: 04/04/2021 23:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta tu horóscopo para hoy lunes 5 de abril de 2021. Podrás enterarte de lo que te depara el día de hoy en el amor, en tu economía, en el trabajo…. Hoy el día se presenta difícil en muchos casos, por lo que es importante leer atentamente lo que te espera. Aquí podrás informarte de lo que le espera a todos los signos del zodiaco.

Aries

Las cosas pueden tomar un rumbo mejor en tu economía si tomas algunas medidas Aries. En tu entorno de trabajo,las cosas empezarán a mejorar bastante pronto, pero no bajes la guardia, hay alguien con intenciones poco claras. Necesitas dedicarle más tiempo a tu vida sentimental para que todo te vaya bien en el amor. Quieres mediar en un conflicto, pero tal vez no debas hacerlo, piénsalo. Cortarás con una relación sentimental que no te interesa en lo absoluto. Con cariño, arreglarás una disputa que tenías con alguien de la familia. Estás haciendo una vida tranquila y contemplativa que te beneficiará mucho. Puede que te sientas con nostalgia y melancolía, pero te irás animando. Te encuentras bien, pero con nervios e inestable, prueba un relajante natural. En la salud, debes vigilar las alergias y consultar al médico si fuera necesario.

Tauro

Tu trabajo te resultará más entretenido gracias a algo nuevo que sucederá Tauro. Espera a que haya movimiento en tu empresa antes de pedir alguna mejora. Trata de que tu dedicación laboral no te aleje mucho de tus seres queridos. Continúa ahorrando si lo estás haciendo y pronto alcanzarás tus objetivos. Vas a disfrutar mucho de tu tiempo libre, saldrás y harás cosas nuevas. No le eches la culpa a los demás si te equivocas, así no solucionarás las cosas. En cuanto al amor, vas a pasarlo muy bien en compañía de tu pareja o tus amigos de siempre. Podrías encontrar por fin la solución a un problema que tienes desde hace tiempo. En este día las cosas se mantendrán estables, aprovecha para retomar fuerzas. Aunque te cueste mantenerte con tranquilidad, debes intentarlo por el bien de tu salud. En este periodo estarás muy bien y eso te beneficiará en todos los aspectos.

Géminis

Géminis, podrías hacer algún curso para mejorar en tu profesión de cara al futuro. En este día destacarás en tu ambiente de trabajo por tus propios méritos. Empieza a olvidarte de tus problemas de dinero, van a pasar muy pronto. Tus iniciativas serán muy bien recibidas, no te las guardes. En el amor, si tienes pareja, puedes recibir un detalle muy bueno de su parte, corresponde. Si insistes un poco más, obtendrás la respuesta que buscas, no lo dejes. Quizá encuentres una solución alternativa para algo que te preocupaba. Posiblemente tengas un día repleto de emociones y actividades que te gustarán. Olvida la pereza y pasa un día con más actividad, el movimiento te energizará. Trata de dedicar algo más de tiempo al descanso, luego rendirás mucho más. Controla tus nervios y tu salud saldrá muy beneficiada por ello.

Cáncer

Vas a tener un balance muy positivo en tu economía Cáncer, ahora te organizas mejor. Tendrás que echar manos de tus ahorros para una emergencia, pero te repondrás. El ambiente de trabajo está muy tenso, pero pasará pronto, ten calma. En el amor, tu vida será intensa pero algo caótica, aclara tus sentimientos. No descuides asuntos aparentemente poco importantes, luego puede ser tarde. Empezarás a ver con otros ojos a alguien de tu entorno, te sorprenderás. Sigue los buenos consejos que te ofrecerá alguien con más experiencia. Tienes mucha vitalidad y entusiasmo y serás el centro de todas las miradas. Tu sistema de vida puede perjudicar a tu organismo si no te moderas un poco. Tienes ganas de salir, de viajar y de hacer muchas cosas nuevas. No te detengas (si te la situación lo permite). En cuanto a tu salud, bebe mucha agua, te vendrá bien para los riñones y para depurarte de excesos.

Leo

Leo, si estás a la espera de un cambio en el trabajo, tendrás buenas noticias. Tienes un día de mucha actividad, pero también tendrás compensaciones. Resolverás conflictos laborales y crearás un buen ambiente a tu alrededor. Debes destinar algo de dinero a mejorar tu calidad de vida, te lo has ganado. No tengas miedo al futuro, sólo cambia de perspectiva, busca cosas nuevas. Visitar más a la familia será una buena idea durante estos días, te sentará bien. Tomarás la iniciativa y te saldrás con la tuya, eso aumentará tu ánimo. Fíjate muy bien en lo que haces porque tienes tendencia a cometer despistes. En la salud, si has pasado por alguna operación hace poco, te recuperarás rápidamente. Tendrás un pequeño bajón a nivel físico, pero no es nada que deba preocuparte. No te dejes llevar por el estrés, con tranquilidad podrás resolverlo todo.

Virgo

Vas a tener la oportunidad de lucirte en el trabajo Virgo, no la desperdicies. Quieres invertir tu dinero en un local o en una casa de vacaciones, pero deberías esperar. Te estás esforzando mucho pero también vas a tener satisfacciones. Tendrás que hacer un gasto importante en el hogar, pero era necesario. Tendrás la oportunidad de conocer gente con la que tendrás mucha compatibilidad podrás charlar de todo. Desconfía bastante de lo que te diga cierta persona, no es más que envidia. Relativo al amor, te conviene un periodo de reflexión a solas para despejar tus dudas. Tienes ganas de disfrutar con tu gente de tu tiempo libre, no lo dejes. Te sientes con alguna molestia pero tiende a remitir con el paso del tiempo. Tienes ganas de hacer alguna escapada, viajar, pero tendrás que esperar un poco. Te vendría bien hacer o seguir con el ejercicio para activar la circulación.

Libra

Reflexiona con tranquilidad sobre cualquier inversión que quieras hacer Libra. Tus tareas diarias pueden sufrir retrasos y contratiempos, paciencia. Crees que en el trabajo no valoran lo suficiente tu esfuerzo, pero no es así. Puedes tener tus más y tus menos con un antiguo amigo, pero se resolverá pronto. Serás el centro de las reuniones y tendrás mucho protagonismo en los grupos. En el amor, éste es un buen momento para hablar con tu pareja y solucionar cosas. Te permitirás dar algún consejo a alguien con menos experiencia que tú. Puedes empezar el día algo alterado, pero se te pasará con las horas. Tienes unos días un poco difíciles, intenta tomarte las cosas con tranquilidad. Te sientes con nervios o más sensible por acción de los astros, ya pasará. Tienes por delante unos días de salud y optimismo, te lo pasarás bien.

Escorpio

Tienes muchas ganas de gastar Escorpio, pero piénsalo primero, te puedes arrepentir. Tienes un buen momento para desarrollar tu creatividad en el trabajo. Controla tus gastos, tiendes a vivir por encima de tus posibilidades. Puedes tener tensión y discusiones, intenta evitarlo como sea. Un antiguo amigo te echará una mano con algún problema, que resolverás. En el amor, si buscas pareja, puede que encuentres en estos días a alguien afín a ti. Estás en buen momento para atreverte con algunos cambios, no tengas miedo. Si actúas con prudencia no tendrás contratiempos relevantes este día. Últimamente te preocupas demasiado por la salud y eso solo la empeora. Estás de muy buen humor, no lo pierdas y compártelo con los demás, te irá bien. Todo lo relacionado con introducir cambios en tu vida te sentará muy bien, sobre todo los referidos a tu alimentación.

Sagitario

Sagitario, debes estar pendiente de la información que recibas sobre tu economía y actuar. Te irá bien con el dinero si sigues manejándolo como lo estás haciendo. En el trabajo te dirán que abarcas mucho, pero estás desarrollando tu potencial. Ten cuidado y no tomes decisiones equivocadas, más que nada por la tensión. En el amor, cuanto antes te enfrentes a los problemas que surjan, mejor los arreglarás. Despertarás el interés de las personas que te rodean, serás muy popular. Tu buen humor será contagioso y todos se sentirán muy bien a tu alrededor. Si tienes una relación de pareja, ahora atravesará uno de sus mejores momentos. Intenta salir más de casa, necesitas divertirte y distraerte un poco. Sientes que te falla un poco la salud, tómate las cosas con calma y cuídate. No dejes que te afecte la negatividad que hay a tu alrededor, ve a lo tuyo.

Capricornio

Habrá personas importantes observando con interés tu evolución en el trabajo Capricornio. En la economía ocurrirá algo que te dará más seguridad de cara al futuro. La economía te irá mucho mejor de lo que pensabas, sigue gestionándola así. Disfrutarás con lo que hagas en este día y obtendrás buenos resultados. Haz un esfuerzo por tomarte la vida con más filosofía, te irá mejor todo. Las cosas te irán bastante bien en tus relaciones sociales y personales. Tus relaciones familiares serán cordiales y muy frecuentes en este día. En el amor, tienes unos días tranquilos y alegres por delante, con momentos muy buenos. Por las mañanas te sentirás mejor que por las tardes, organízate bien. Estás con estrés y deberías fijarte más en lo que ocurre a tu alrededor. Este día se te puede hacer un poco largo por el cansancio, baja el ritmo.

Acuario

Aprovecha ahora para hacer cuentas y organizarte Acuario, así todo marchará mejor. Podrías tener problemas con el dinero si no te controlas un poco más este día. Tu intuición te proporcionará éxitos en el trabajo, sigue tus propios impulsos. En tu entorno laboral cada vez habrá mejor ambiente, estarás a gusto. Si te sientes en la lejanía de alguien, no dudes en acercarte, resultará. Si vigilas tus cambios de humor verás cómo la gente cercana te responde bien. En el amor, necesitas alicientes nuevos en tu relación para animarte, y puedes encontrarlos. Deberías deshacerte de las cosas que no te sirven o que te condicionan. Si te mantienes firme en lo que haces alcanzarás tus objetivos sin problemas. Puedes tener alguna molestia física, pero no será grave, no te preocupes. Estás con bajada de defensas y tu organismo no responde como quieres, descansa.

Piscis

Tu economía irá mejorando poco a poco Piscis, sé paciente y toma algunas medidas. Necesitas esforzarte más en el trabajo para sacar tus obligaciones adelante, pero puedes hacerlo. Plantéate las cosas más en serio con el dinero, puedes invertirlo mejor. Ten cuidado con el dinero, no te excedas con las compras que realizas ahora. Te faltará tiempo para llevar a cabo todos tus planes, tendrás que decidir. Tus amistades acudirán a ti cuando las necesites, tu carisma está en alza. En el amor, tu vida entrará en una buena racha, disfruta el momento actual. Hoy te costará un poco más animarte, pero si pones de tu parte lo lograrás. Te sentirás optimista y con esperanza, y eso es muy positivo para la salud. Te relajarás y disfrutarás de tu tiempo libre, lo pasarás bien en este día. Cuida muy bien tu alimentación y toma vitaminas, repondrás tu energía.

En ABC.es puedes consultar las predicciones completas del horóscopo de hoy para todos los signos del zodiaco, para que puedas saber lo que te espera en todos los ámbitos.