Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 29 de marzo de 2021. Indistintamente de tu signo del zodiaco, aquí puedes informarte de tu predicción. En este lunes, consulta lo que te deparan los astros en el trabajo, en el amor, en temas de dinero…. Hoy es importante la forma de afrontar las diferentes situaciones y cambios que se dan en todos los signos.

Aries

El trabajo que tienes te conviene mucho de cara al futuro Aries , continúa en él. Procura no gastar sin control, tienes algunos riesgos estos próximos días. Si trabajas por tu cuenta, podrías estar entrando en una racha más positiva. Debes tener una próxima entrada de dinero para sanear por fin tus cuentas. Te plantearás vivir libre de ataduras este día, y salir a la aventura. Tendrás algún familiar entrometiéndose en tu vida, pero en el amor te va bien, no te preocupes demasiado. Te sientes bien, pero toma algunas precauciones frente a posibles cambios de tiempo. Tienes un exceso de energías, intenta encauzarlas mediante el ejercicio físico. Trata de dormir un poco más, es lo que necesitas para recuperar fuerzas y salud. Dedícate más tiempo y cuida tu imagen, verte bien levantará tu ánimo.

Tauro

Ten cuidado con tus compras Tauro , en alguna podrían darte gato por liebre si no pones toda tu atención. No tardarás en poner en marcha una nueva aventura profesional interesante. Solucionarás algunos temas bancarios sin necesidad de medidas especiales. No te va a sentar bien que te llamen la atención en el trabajo, pero debes tener paciencia. Debes evaluar lo que verdaderamente quieres, y luego actuar en consecuencia. Puede haber acontecimientos inesperados en alguien de la familia, quizá un embarazo. Hasta dentro de dos días vas a tener una etapa tranquila en el amor. Te sientes alegre, sin preocupación y con ganas de salir de marcha, diviértete. Podrías empezar una terapia alternativa, es una solución para tus problemas. Es posible que tu físico empiece a resentirse un poco por culpa de tus quehaceres. Si quieres que mejore la apariencia de tu piel, debes beber mucha agua.

Géminis

No desoigas los buenos consejos que te dará alguien del trabajo Géminis te convienen. Si buscas empleo, ahora lo puedes encontrar más fácilmente, no dejes de buscarlo. Te puede llegar un dinero extraordinario que te vendrá estupendamente. Si has tenido malentendidos en el amor, es buen momento para aclararlos. Es un buen momento para conocer gente interesante y hacer nuevas amistades. Si te dejas aconsejar por extraños, te complicarás la vida, sigue tu criterio. Puede que vuelvas a ver a alguien del pasado, te llevarás una grata sorpresa. La mejor medicina para tu salud será la regularidad en los horarios de las comidas. Vas a dedicar tu tiempo libre a cuidar tucuerpo y tu imagen, y te sentirás fenomenal por ello. Evita los grandes esfuerzos porque estás con bajón de energía, cálmate. Estás bien pero recuerda que el descanso es esencial para mantenerse así.

Cáncer

No es un buen momento para gastar, así es que intenta reprimirte un poco Cáncer . Déjate llevar por tu intuición a la hora de tomar decisiones en el trabajo. Vas a hacer lo que esté en tu mano para ayudar a tus compañeros y te lo agradecerán. Tienes una buena racha para el dinero, aprovecha para saldar algunas deudas. En el amor, tienes un día muy afortunado para la conquista por delante, aprovéchalo. Estar con tu familia o con tus amigos cercanos hará que te sientas muy feliz. La actitud desconfiada que muestras está alejando gente de ti, cambia el chip. Tu organismo se encuentra cargado de energía y dinamismo, te sentirás muy vivo. En la salud, te recuperarás de esos síntomas tan molestos que has tenido estos días. Tu energía está a tope y podrás realizar muchos proyectos, te irá bien. Te iría bien practicar algún tipo de relajación mental, te sentirías mejor.

Leo

Leo , no te muestres muy susceptible a los comentarios de tus compañeros de trabajo. Puedes conocer a alguien que te ayude o beneficie en el terreno profesional. Pronto tendrás algunos gastos extra, ve planificando tu economía desde ahora. Vigila y estudia bien los documentos que firmes, no te despistes en este día. Hay un retraso de algo que esperas, pero no debes preocuparte, las cosas llegan a su tiempo. Te apetece pasar momentos tranquilos con tu pareja o amigos y lo puedes hacer. No te preocupes mucho por los temas sentimentales, dale tiempo al tiempo. En el amor, si le has echado el ojo a alguien, te va a resultar fácil hacer que se interese por ti. Cuida un poco más tu organismo, tienes las defensas un poco bajas este día. Intenta controlar el mal humor, no tienes motivos y no te beneficia en nada para tu salud.

Virgo

Dispondrás del dinero necesario para afrontar los gastos que vayan surgiendo Virgo . Aprovecha a fondo el buen momento en el trabajo que estás pasando para hacerte valer. Tendrás muy buena suerte para todo lo que decidas emprender por tu cuenta. En el nivel del amor,éste es un momento favorable para pasar a la acción. Vas a abrirte a la comunicación con tu pareja, lo cual te beneficiará mucho. Vas a recibir una sorpresa de tu pareja que te producirá una gran ilusión. Atraviesas una etapa de optimismo e ilusión en tus relaciones personales. Replantéate tu alimentación olvidando algunos malos hábitos, cuida un poco la salud. Intenta desayunar fuerte, empezarás a notar como se incrementan tus energías. Te falta un poco de ánimo, intenta hacer lo que más te gusta para relajarte. No pagues tu mal humor con los que te rodean, te conviene controlarte un poco.

Libra

Organiza bien el trabajo y pide ayuda si lo necesitas, de esa forma saldrá todo adelante Libra . Se van a despertar nuevos intereses en ti y buscarás actividades diferentes. En los asuntos de dinero tendrás que tener mucho cuidado, no arriesgues nada. Aprovecha la buena racha que atraviesas, para ir de compras con tranquilidad. Si quieres pasar momentos especiales este día, acércate a Cáncer y Capricornio. Estás en disposición a obtener lo mejor en el amor, y por esa razón lo conseguirás. Podría surgirte un encuentro inesperado con alguien que te gusta, disfrútalo. Proyecta un pequeño viaje o escapada, te vendrá muy bien cambiar de aires (en la medida de lo permitido). Intenta empezar a solucionar tus problemas antes de preocuparte, avanzarás. Procura mantener la calma si hay tensión a tu alrededor, luego lo agradecerás. Vas a tener buena salud física, pero procura ejercitarte para liberar energías.

Escorpio

Puedes firmar un documento muy beneficioso para ti en los próximos días Escorpio . Aprovecha ahora para adelantar tus tareas y evitar que se te acumulen. No te agobies en el trabajo, ten calma, poco a poco lo irás resolviendo todo. Tendrás que hacer frente a algunos inconvenientes profesionales y lo harás bien. Puede que te ocurra algo importante en el amor, prepárate para lo mejor. Si has tenido algún conflicto de convivencia, ahora lo podrás solucionar. Hay cambios, pero no te lances a la primera, ten un poco de calma. Si estabas esperando un acontecimiento, ahora se producirá, te tranquilizarás. Si sigues una dieta rica en vitamina C podrás protegerte de los resfriados. No dejes que los problemas te acompañen a casa, desconecta. Puede que se produzca un cambio en los planes que tienes, habrá algo nuevo.

Sagitario

Te llegará muy pronto un dinero u otra cosa que llevabas un tiempo esperando Sagitario . Tendrás distintos movimiento de dinero, no terminará de llegar y ya empezará a irse en este mismo día. Tu postura en el trabajo se verá favorecida este día, los astros te apoyan. Sucederá algo inesperado, pero no te alteres, podrás manejar la situación. No te aburrirás en el amor, las estrellas te deparan sorpresas. Pon más atención en tu relación o se terminará marchitando, no lo dejes. Tendrás encuentros familiares muy entrañables y significativos, lo pasarás bien. Estás bien, pero algo de ejercicio o un tratamiento especial nunca viene mal. Es una época muy favorable para abandonar un mal hábito que te perjudica la salud. Tienes que cuidarte un poco más, de este modo volverás a tener toda tu energía. Deberías delegar responsabilidades en los que te rodean, descansa un poco.

Capricornio

Puedes tener problemas por un retraso Capricornio , pero ten calma, se arreglará pronto. Tienes que expresar tu punto de vista en el trabajo, así conseguirás mejoras. Podrías tener noticias sobre un dinero que viene de fuera u otra cosa que esperas. Te propondrán una asociación o negocio que no te conviene, ten cuidado. En el amor, si tienes pareja, es posible que te diga algo que te deje de piedra. Tienes muchas posibilidades de discutir con alguien de la familia, ten cuidado. Tienes un buen momento para la actividad intelectual, prueba a estudiar algo. Te iría mejor si moderases tu alimentación, tu calidad de vida aumentaría. Vas a tener mucha energía positiva y la contagiarás a quienes te rodean. Tu buen humor te hará sobreponerte a cualquier problema que tengas este día. No abuses del ejercicio físico, lo más adecuado es dosificarlo para que dé resultado.

Acuario

En el trabajo el ambiente no es muy bueno, pero trata de quedar al margen Acuario . Vas a tener la suerte a tu favor y puedes obtener alguna pequeña ganancia. Tendrás oportunidades interesantes, todo dependerá de como las aproveches. Piénsalo bien antes de gastar el dinero en algo que no necesitas realmente. Aprovecha el tiempo libre para salir más con los amigos, te divertirás. La relación con alguien del signo Escorpio que ya conoces, puede ser estupenda este día. En el amor, el destino te va a premiar todos los esfuerzos que has estado haciendo últimamente por apoyar a tu pareja. El apoyo de un amigo te puede hacer salir de un atolladero, debes confiar. Te encuentras bien y con ganas de hacer muchas cosas nuevas, no te detengas. Vas a encontrarte muy bien tanto física como mentalmente, disfruta el momento. Pasas por un periodo muy dinámico y de muy buena salud, no vas a parar.

Piscis

Es posible que te surja alguna nueva oferta de trabajo Piscis , quizá te interese. Quieres hacer algunas compras, pero mejor espera un poco y planifícate. Si estabas desempleado, a partir de este momento te pueden empezar a surgir cosas. Se te presentan días muy favorables en el terreno del amor, pon de tu parte. Lucharás mucho por tus objetivos, pero no acabas de ver los resultados por el momento. Tienes una racha muy positiva en lo personal, sólo tienes que dejarte querer. Tienes los astros fantásticos en las relaciones, estás de suerte, aprovecha. En la salud,estás un poco de los nervios, pero en poco tiempo se te pasará. No dejes que tu vida se reduzca a las responsabilidades, tómate un descanso. Tienes mucha energía mental para estudiar o llevar a cabo tus ideas recientes. Ten cuidado con los excesos, hoy es un día para la moderación en general.

