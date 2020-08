Horóscopo de hoy, lunes 24 de agosto de 2020 Infórmate sobre la predicción del horóscopo de hoy lunes 24 de agosto de 2020. Así podrás saber lo que te espera en temas de salud, trabajo, amor, dinero… para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 24 de agosto de 2020. En este lunes, entérate de lo que te deparan los astros en el trabajo, en el amor, en temas de dinero…. Hoy el día se presenta difícil en bastantes casos, por lo que es importante leer atentamente lo que te espera. Indistintamente de tu signo del zodiaco, aquí puedes descubrir tu predicción.

Aries

Los astros en este momento te van a beneficiar mucho económicamente Aries. Tendrás mucha actividad laboral y eso terminará repercutiendo en mejoras. Si buscas trabajo, tendrás que hacer varias entrevistas, pero lo conseguirás. No muestres indecisión ante tu pareja porque podría tomarla como falta de cariño. Tendrás una comunicación más fluida con quienes te rodean, te animarás mucho. Pasarás momentos increíbles de romanticismo con tu pareja, disfrútalos a tope. Aunque sigues dándole muchas vueltas a la cabeza, pero en el amor todo se arreglará. Aries tienes mucha energía positiva y además ganas de hacer un montón de cosas. Te encuentras bien, pero no trabajes tanto o al final te acabarás agotando. Te encuentras alegre y vital, pero parece que te cuesta moverte del sillón. Aunque te encuentras bien, alguien de tu familia puede ponerte a prueba, paciencia.

Tauro

Tienes que tener precaución Tauro porque en los negocios pueden hacerte promesas que luego puede que no se cumplan, cuidado. Es buen momento para invertir el dinero o para comenzar negocios nuevos. Si estás pensando en montar un negocio, ahora es un momento favorable para ti. Aprovecha la buena racha actual en lo económico para darte algún capricho. Controla esa impaciencia característica tuya que esta semana se acentúa. Tienes un buen momento para hacer amistades o para recuperar las antiguas. Procura tener tu propio espacio, no todo hay que realizarlo siempre en pareja. Piensa bien en cómo vas a cuidar tu salud los próximos meses, es el momento. Estás demasiado pendiente de lo que piensan los demás, intenta relajarte. Haz más caso a los avisos que te da tu cuerpo, para que lo mimes bastante más.

Géminis

Tu economía va más despacio de lo que te gustaría, tómate las cosas con calma Géminis. Si quieres adentrarte en los negocios, es mejor que no confíes en gente que no conozcas. Podrías tener un ingreso extra que va a darte mucha alegría y tranquilidad. En el amor, si te pones a escuchar a todos, cada cual tendrá una idea de cómo debes actuar. Mantén la armonía entre el mundo que te rodea y tú, y estarás genialmente bien. Afrontarás ahora mismo los problemas de familia, además lo estás necesitando. Alguien querido te pedirá ayuda y te sentirás bien por tener su confianza. Para una buena salud, necesitas poner distancia con los problemas y empezarás a sentirte mejor. Tu hipocondría te puede hacer creer que padeces alguna enfermedad inexistente, ten calma. Te conviene ser fuerte ante las adversidades ya que todo pasará enseguida.

Cáncer

Leo

Tendrás una buena racha económica durante un periodo Leo, gracias a que los astros te protegen. Deberías dejar que tus compañeros de trabajo te echen una mano, te conviene. Alguien te va a ayudar con el dinero, aunque no lo necesitas demasiado. Tendrás noticias de una persona que hace tiempo no veías y que está buscándote. Si una persona querida ha hecho algo mal, es sin querer, no se lo tengas en cuenta. Hay alguien cerca de ti a quien le gustas, pero no te has dado cuenta todavía. Leo para sentirte mejor de salud, debes dar largos paseos que pueden ayudarte mucho para la circulación y la forma. Necesitas un poco de serenidad para pensar en tus cosas, busca la calma. Evita las comidas fuertes y cuida tu estómago, por lo demás estás muy bien.

Virgo

Virgo habrá un ambiente algo tenso en tu trabajo, ten paciencia hasta que pase. Tu intuición te proporcionará éxitos laborales Virgo, sigue tus propios impulsos. Tu economía puede ir bastante bien y debes de mantenerla así, para poder conseguir todos tus objetivos. Tendrás hiperactividad. Será necesario poner de tu parte para no caer en actitudes posesivas o celos. Estarás alegre y harás gala de tu sentido del humor, serás muy popular. Podrías alcanzar alguno de los objetivos que perseguías desde hace tiempo. Virgo los astros te darán fuerza y energía durante un fuerte periodo, disfrútalo. Los nervios pueden estropearte un asunto que tienes entre manos, evítalo. Estás en buena forma física y muy bien mentalmente, aprovecha bien esta fase. Deberías ponerte más en contacto con la naturaleza para calmar los nervios.

Libra

Vas a esforzarte al máximo económicamente hablando Libra y te irá muy bien, tendrás logros. Te sientes mal en el trabajo porque piensas que no te valoran lo suficiente. En tu entorno laboral cada vez habrá mejor ambiente, estarás a gusto. Podrás pagar lo que debes gracias a tus ahorros. Tu pareja te prepara una sorpresa. No prestes atención a los comentarios de las personas fracasadas y con recelos. Si lo haces bien, te beneficiará para que no caigas en los mismos errores. Te darán mucho consejos que no te servirán para nada, sigue solo tu intuición. Estás con muchos nervios y te cuesta descansar, intenta hacer algo para relajarte. Estos días no te van a exigir grandes esfuerzos, procura aprovechar para recuperar energía. Tendrás una actividad inusitada de índole personal y podrás finalizar con todo lo que te propongas.

Escorpio

Escorpio por fin vas a ver que se ha cumplido uno de tus sueños en el terreno laboral, estás en racha. Tu economía irá mejorando poco a poco, sé paciente y toma algunas medidas. Aceptarás un reto en tu trabajo y lo superarás muy bien, tendrás reconocimiento. Si no estás con seguridad en tus sentimientos calla ahora y toma decisiones con calma. Será muy importante que lo tengas todo muy definido para no caer en errores. No te tomes a mal una broma de tu pareja, tienes que ser más flexible. Puede haber tensiones en la familia, intenta quedarte al margen. Conservarás tu bienestar porque te cuidarás adecuadamente estos días. En la salud tienes los nervios un poco alterados, trata de relajarte y de estar con tranquilidad. Te encuentras alegre y bien, contagiarás a los demás tu buen humor. Pero si quieres disfrutar de la vitalidad, tendrás que cuidarte más.

Sagitario

Sagitario no te preocupes por un gasto que surgirá, lo afrontarás sin problemas. Necesitas esforzarte más para sacar el trabajo adelante, pero puedes hacerlo. Te mereces una posición de liderazgo en el trabajo, pero que todavía no te la dan. Debes poner más de tu parte o aunque tengas todo en tus manos, no verás resultados, será muy importante que te involucres. La seguridad debe reinar ante todo, piensa que a veces erramos en apreciaciones. Tienes apertura a todo y las oportunidades no te faltarán, será un día muy intenso. Aprovecha tus ratos libres para descansar todo lo que puedas, lo necesitarás. En la salud te sientes con cansancio por el agotamiento que llevas, descansa más, te beneficiara mucho. Tienes poco tiempo, pero podrás terminarlo todo con una buena organización.

Capricornio

Capricornio la prudencia económica debe ser tu tónica en este momento, si quieres que te vaya bien. Plantéate las cosas más en serio con el dinero, puedes invertirlo bastante mejor. Se te plantean problemas en el trabajo bastante complicados, pero los superarás. Los problemas que te surjan en tu entorno laboral, te servirán para tu experiencia personal. No te desalientes por nada negativo porque podrás enfrentarlo satisfactoriamente. Tendrás la oportunidad de contactar con personas del pasado lo que te producirá mucha alegría. Toma a las personas tal y como son y no le pidas peras al olmo. Sé más realista. Tu poder de seducción se evidenciará con fuerza en estos días. Aprovéchalo. Si tratas de relajarte te irá mucho mejor, los nervios te están perjudicando. Vas a mantener el organismo a punto y la mente despierta estos días. Tienes ganas de viajar, de moverte y de hacer un montón de cosas nuevas.

Acuario

Trabajarás a conciencia Acuario y eso no pasará desapercibido en tu entorno. Las cosas pueden tomar un rumbo mejor en tu economía si tomas unas medidas. Puede haber cambios que posiblemente sean negativos para ti en el trabajo. Estás en un tono receptivo a las críticas y aceptarás las bien intencionadas. Siempre que sean constructivas te ayudarán para ser mejor persona en el futuro. No seas tan exigente con tu pareja, tienes que comprenderla un poco más. Tienes la mente despejada, te sientes muy bien y ágil, no habrá quien te pare. Acuario que te sientas mejor o no dependerá de tu alimentación principalmente. Trata de comer un poco más sano y no hagas demasiadas comidas fuera de casa. Tienes altibajos en tu estado de ánimo, pero por lo demás, estás muy bien.

Piscis

Aunque tienes una buena racha Piscis, procura tener control en los temas económicos, gastarás con más facilidad. En tu entorno de trabajo las cosas empezarán a mejorar bastante pronto. Los problemas que puedas tener en lo laboral, se resolverán favorablemente. No te dejes llevar por ofertas tentadoras, ni te dejes timar, podrían tratar de hacerlo. No te dejes llevar por la timidez, con decisión te irá muy bien. Será francamente muy importante que dejes aparcados ciertos miedos, no te benefician nada. Te sentirás muy feliz si pasas el día con la gente que te quiere. Te apetecerá disfrutar de todo lo bueno que te ofrece la vida, te relajarás. Te lo vas a pasar bien y eso va a relajarte mucho, no dejes esta actitud. Te ha costado darte cuenta, pero ya sabes que debes mejorar tu alimentación.

