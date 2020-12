Horóscopo de hoy, lunes 21 de diciembre de 2020 Infórmate sobre lo que te espera leyendo el horóscopo para hoy lunes 21 de diciembre de 2020. Podrás leer la predicción para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Actualizado: 20/12/2020 23:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Infórmate sobre la predicción del horóscopo de hoy lunes 21 de diciembre de 2020. Hoy es importante tener en cuenta las oportunidades y cambios que se presentan, ya que puede ser un buen día para muchos signos. Aquí podrás enterarte de lo que le espera a todos los signos del zodiaco. En este lunes, entérate de lo que te deparan los astros en el trabajo, en el amor, en temas de dinero….

Aries

Tus proyectos laborales actuales están favorecidos Aries, sigue adelante con ellos. Tienes un buen momento para crecer y evolucionar en cualquier sentido. No dejes pasar una buena oportunidad en el trabajo, piensa que no salen todos los días. Ciclo de intensidad romántica, aparta de tu mente los toques tristes del pasado. Este es tu día de los asombros emocionales y las situaciones insólitas. Las respuestas que recibirás de las personas que te rodean son estupendas. En el amor, lo que has deseado se materializa, aunque por supuesto, no todo es como pensabas. Aprovecha la estabilidad de tu situación actual para organizarte bien. Averigua que es lo que pasa si las cosas no van como quieres, no te paralices. Tienes la cabeza despejada, estarás pendiente y tomarás muy buenas decisiones. La energía que te envuelve aclara tu intuición y te da la solución de problemas.

Tauro

Si tienes un gasto inesperado Tauro, tómatelo con calma, es algo inevitable. Si tenías una herencia o legado pendiente, puedes recibir buenas noticias. En la economía te irá muy bien, si tienes inversiones, te pueden dar fruto. Podrías tener un bache en el trabajo, pero remontarás con mucha rapidez. La vida te está regalando una sorpresa que te hará vivir gratos momentos íntimos. En medio de circunstancias imprevistas, te sentirás feliz por disfrutar del amor. Lo peor pasó, y ahora estás en el camino sólido y las resoluciones. Separa unas horas para reflexionar en la manera en que estás viviendo tu vida. No escatimes para comprar buenos productos alimenticios, primero está tu salud. Si aún fumas proponte dejar ese mal hábito, haz ejercicio, bebe mucha agua. No te plantees metas irreales como bajar mucho de peso en una semana.

Géminis

Abre los ojos para no perder oportunidades Géminis, últimamente andas con despiste. Tu buen humor y tu sentido de la convivencia te beneficiarán en el trabajo. Puede que alguien te pida consejo laboral, será una oportunidad. En el empleo no cargues con lo que no te corresponde, mira más por ti. Respecto al amor, tomarás decisiones que serán muy valiosas para consolidar lo que tienes en mente. Hoy te alegrará escuchar una buena noticia de un amigo que estaba en paro. Si no tienes pareja, pronto llegará a tu vida gente que realmente vale la pena. Se abre el corazón de una persona y escuchas palabras que te sorprenden. Podrías emplear tu tiempo libre haciendo lo que te gusta y ganarías dinero. Estás preocupándote por muchas responsabilidades, por lo que debes organizarte. Dejas atrás las inquietudes que te causan ansiedad, todo se superará muy pronto.

Cáncer

Si te debían algo Cáncer, ahora lo puedes recuperar, pero debes poner de tu parte. Es buen momento para fijarte nuevos objetivos en el trabajo e ir a por ellos. En lo profesional puede haber problemas ocultos, debes andar con cuidado. Acepta a las personas como son, y no las esperes como quisieras que fuesen. La alegría te ayudará a ver tu realidad amorosa con un enfoque más positivo. Período ideal para determinar lo que debes hacer con tu relación amorosa. Conquistarás el amor dándote tu lugar y no esperando que otros tomen decisiones. Hoy te sientes con muchos deseos de hacer cosas que no realizabas por desidia. Se avecina una etapa de revitalización de tu organismo, experimentarás mejoría. Ansiedad y temores asociados con la pérdida de un trabajo quedan en el pasado. Las tensiones y el estrés son enemigos de tu salud, aprende a relajarte.

Leo

En lo laboral pondrás al día los asuntos atrasados a poco que te lo propongas Leo. No te agobies si tienes más trabajo de lo habitual, en unos días te organizarás. Económicamente te irá muy bien, sobre todo si tienes negocios propios. Crees que no puedes solucionar las cosas a tiempo, pero no es así, calma. Quisieras que tus amigos tuvieran ciertos gestos de apoyo que ahora necesitas. En el amor estarás con mucha osadía y declararás lo que sientes sin medir las consecuencias. Pon en marcha las ideas atrevidas que siempre fascinan a tu pareja. Si tu dieta es deficitaria fortalécela con algún complemento multivitamínico. Te percatas de que muchas preocupaciones son situaciones exageradas por los demás. No te excedas en tus ejercicios, actúa de una forma equilibrada y racional. Tu salud está muy bien auspiciada y en el mes que se avecina será mejor aún.

Virgo

Puedes tener suerte y puede mejorar tu situación económica Virgo, proyecta algo. Debes poner más de tu parte en el trabajo, no creas que todo se arregla solo. Es posible que te salga un empleo mejor, pero debes moverte para que llegue. Tendrás mejores noticias de lo que esperabas, sobre todo laboralmente. Respira hondo, deja tus ideas tristes y toma las riendas de tu vida amorosa. Vas a sorprenderte de cómo reaccionas frente a una cuestión familiar inesperada. Si estás en medio de una situación emocional inestable no saltes a conclusiones. Este es tu día de la recuperación de la confianza perdida en el amor y la pareja. Desaparecerán las molestias y te sentirás muy bien. Disfruta mucho el día. No te dejes llevar por el mal humor, con buena cara se consigue mucho más. Es tu momento para viajar, cambiar o renovar cosas, te vendrá muy bien.

Libra

Si tienes que hacer alguna tarea especial en el trabajo Libra, ten tranquilidad, te saldrá muy bien. Posiblemente recibas dinero extra de un evento, concurso o rifa, no lo comentes. Por fin se reconocerán tus esfuerzos tanto en tu empleo como en el hogar. Toma a las personas como son, no seas tan exigente, te puedes perder algo. En el amor, tendrás que reflexionar a fondo para descubrir lo que realmente quieres. Sopesa cuidadosamente los pros y los contras antes de tomar decisiones. Si has tenido tensiones con tu familia, ahora se empezarán a suavizar. Te conviene descargar el exceso de adrenalina con alguna actividad interesante. Empiezas una nueva etapa y te sentirás optimista, harás grandes avances. Visitar algún lugar diferente te vendrá muy bien para salir de la monotonía. Dedicarás mucho tiempo a tu aspecto físico y los resultados serán visibles.

Escorpio

Escorpio, te maravillarás de cómo te llegan ideas y proyectos para aumentar tus ingresos. Busca libros, información y lo que pueda ayudarte a superarte en el trabajo. Te preocupan tus asuntos laborales pendientes, podrás resolverlos felizmente. Aunque haya algunas dificultades económicas, habrá soluciones en pocos días. Lo que decidas estos días será importante para tu futuro, piénsalo bien. Tendrás mucha conexión con los nativos de los signos Piscis y Acuario. En el amor tendrás mucha fortuna y tendrás correspondencia, disfruta el momento. Aumentará tu capacidad de reacción y resolverás muy bien los problemas. Puedes tener un pequeño bajón anímico, pero si lo deseas te sobrepondrás. Debes mantener ciertos alimentos lejos de ti, sé consciente y no te excedas. Debes poner más de tu parte para cuidarte mejor, luego lo agradecerás, es muy importante cuidarse ya que nadie lo hará por ti.

Sagitario

No será nada raro que recibas un impacto económico positivo donde menos lo pensabas Sagitario. El dinero está más cerca que en otras ocasiones. Dejas atrás la incertidumbre en el trabajo, estás más con más confianza en lo que haces y esa actitud es lo mejor que puede pasarte. Saldrás de situaciones legales complicadas y te pondrás al día en tus pagos. En el amor, no hagas caso de una primera negativa, insiste y al final lograrás lo que quieres. Pronto conocerás a alguien que te sorprenderá, en uno u otro sentido. No podrás resistirte a las diversiones, pero procura no excederte demasiado. Tendrás muy buena relación con la gente de los signos Piscis o Cáncer. Estarás algo susceptible, intenta no alterarte por problemas menores. Estás bien, pero no fuerces tanto la espalda y el cuello, vigila tus posturas. Si quieres perder unos kilitos, olvídate de las dietas milagrosas y ve al médico.

Capricornio

Cuidado con los cajeros automáticos esta tarde Capricornio, podrías perder algo de dinero sin darte cuenta. En pocos días estarás recibiendo noticias alentadoras relacionadas con tu trabajo. Antes de adquirir algo guiándote por la publicidad, revisa bien tu presupuesto. Puedes tener momentos muy divertidos a lo largo de este día, lo pasarás bien. Recibirás una noticia o algo pasará que te dará tranquilidad, te vendrá bien. Tu vida sentimental se anima y va a mejorar mucho, disfruta el momento. Podría haber noticias de nacimiento en la familia, te llevarás una alegría. Cultiva tus aficiones para combatir las tensiones, reserva tiempo para ti. Mantén la moral bien alta, los buenos tiempos van a volver muy pronto. Estás bien de salud, pero siempre es mejor prevenir que curar, cuídate un poco. Vas a sentirte con un poco de nervios por acción de los astros, intenta calmarte un poco.

Acuario

Vas a terminar el mes mejor que como lo comenzaste Acuario, en términos económicos. Lo que estás planeando no puede esperar y si lo pones a funcionar tendrás éxito. Actúa con prudencia cuando vayas a realizar una tarea nueva en el trabajo, te observan. Tus esfuerzos laborales no están pasando desapercibidos, aunque así lo creas. Los momentos que pases junto con tus hijos o sobrinos serán muy bonitos. Te llega un periodo de bastante calma y tranquilidad en los asuntos de amor. Tienes algo de estrés, intenta reducir el tiempo que dedicas a tus tareas. Tienes ganas de experimentar y de probar cosas nuevas, y no te vendrá mal. Estás bien, no te dejes impresionar por pequeños problemas sin importancia. Tu estado de ánimo es algo irregular debido a los astros, intenta animarte. Gastarás mucho en renovarte y lo disfrutarás, cambiarás de imagen para bien.

Piscis

Piscis, si continúas el buen camino emprendido en tus negocios, aumentarás los ingresos. Están pendientes de ti algunas personas no muy bien intencionadas a tu alrededor. A partir de mañana se abrirán puertas en el trabajo que te pondrán en el sendero adecuado. Hay un reconocimiento económico asociado con tu empleo que resulta muy prometedor. El diálogo con tus amigos puede ser la solución a muchos de tus problemas. En el amor empiezas una etapa nueva llena de ilusiones que debes disfrutar al máximo. Una invitación te alegrará el día y te llevará a las realizaciones personales. Después de una época un poco revuelta por fin vas a estar con más tranquilidad. No viene mal estar pendiente de la estética, pero tampoco te obsesiones. Tus proyectos de viajar se hacen cada día más concretos, pero las dificultades aumentan. Enfocarás la vida con más ánimo y alegría, y con esta actitud te irá muy bien.

Si quieres conocer más a fondo lo que te depara el día de hoy, consulta la predicción completa del horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco.