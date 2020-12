Horóscopo de hoy, domingo 20 de diciembre de 2020 ¿Quieres saber la predicción del horóscopo de hoy domingo 20 de diciembre de 2020? Consulta lo que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Actualizado: 19/12/2020 23:00h

¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta tu horóscopo para hoy domingo 20 de diciembre de 2020. Aquí podrás enterarte de lo que le depara a todos los signos del zodiaco. Descubre la predicción para hoy domingo sobre los temas que te interesan: amor, trabajo, dinero…. Hoy el día se presenta difícil en bastantes signos del zodiaco, por lo que es importante leer atentamente lo que te espera.

Aries

Conseguirás mejores resultados si revisas tu modo de organizar las cosas Aries. No te tomes a mal los problemas laborales, te servirán como experiencia. Lograrás el éxito al solucionar un problema laboral que inquieta a todos. Puede que tengas mejoras en el trabajo, pero tendrás que esforzarte en serio. En el amor, si has tenido una pequeña discusión con tu pareja, ahora podrás solucionar las cosas. Te vendría muy bien salir con amigos e intercambiar opiniones con ellos. No van a faltarte conquistas, tienes muy buena racha en lo sentimental. Si te preparas desde temprano entonces todo será más fácil y lo resolverás bien. Revisa los medicamentos de tu botiquín y elimina los que ya están vencidos. Harás algo arriesgado, toma precauciones: guantes, gafas protectoras, casco, etc. Tiendes a dejar algunas tareas para mañana y eso no está bien en cuestiones de salud.

Tauro

Antes de firmar algún contrato revisa muy bien lo que dicen los documentos Tauro. No te dejes desanimar por ningún comentario que provenga de un compañero del trabajo. Todo es posible, desde una ganancia extra hasta un toque de suerte en el azar. No confíes únicamente en la palabra de los negociantes, pídelo todo por escrito. Respecto al amor, tiendes a reaccionar de una forma temperamental con tu pareja, procura evitarlo como sea. Existen contradicciones entre lo que una persona te está diciendo y lo que hace. Tendrás intuición para descubrir secretos ajenos y entender lo que ocurre. Sigue tus corazonadas y verás cómo pronto tienes en tus manos lo que necesitas. Tu actitud ante los problemas es entusiasta y te encuentras en el camino de las soluciones. Ten un control muy escrupuloso de los medicamentos que te ha recetado el médico, es necesario para tu salud. Tienes sentido de independencia y deseas terminar muchos compromisos que te atan.

Géminis

Prepara el bolsillo y los ahorros para un gasto inesperado Géminis, es necesario y urgente. Las oportunidades de trabajo a tu alrededor existen, lo que tienes que hacer es aprovecharlas y lanzarte. No descuides trámites, documentos y firmas. Tu economía dará un giro positivo. No saltes a conclusiones enseguida, trata de comprender lo que está pasando. Una llamada telefónica o un mensaje en tu ordenador será motivo de regocijo. En el amor vas a tomar decisiones acertadas si te apoyas más en tu experiencia e intuición. Salir de dudas es todo lo que necesitas para poner orden en tu vida sentimental. Debes lavarte las manos a menudo como un medio profiláctico para evitar gérmenes. Todo está claro para ti durante este ciclo lleno de posibilidades y emociones. Intenta no acumular tensiones, acabarás enfermando, aprende a relajarte. Estás llevando estrategias contradictorias, encuentra el término medio.

Cáncer

No discutas con compañeros laborales que les gusta hacer comentarios políticos Cáncer, porque te quieren llevar a su terreno. Algunos compañeros de trabajo están cargándote con tareas que no te corresponden. Aprovecha una entrada económica adicional para ponerte al día en tus pagos. Se te presentan oportunidades específicas a las que sacarás partido económico. Atiende las llamadas telefónicas, estás a punto de recibir un aviso importante. Una persona poco educada crea situaciones embarazosas cuando está a tu lado. En el amor, todo se solucionará bien, no dejes que pequeños contratiempos te descontrolen. Tendrás que sacar fuerzas para vencer la apatía, pero al final del día mejorarás. Un cambio de aires te sentaría fenomenal para reponerte de las tensiones. Aunque te sientas vital, te faltan fuerzas, debes relajarte y descansar más. Necesitas más tiempo para ti, por lo demás, te irá bien.

Leo

Tus proyectos marchan bien Leo, así es que no te desalientes por algún revés momentáneo. Tendrás una invitación para hacer un trabajo extra que vale la pena considerar. Poco a poco irán aumentando tus ingresos, tendencia constante a la prosperidad. Se resuelven los problemas que te perturbaban en tus finanzas y vida económica. No juzgues a la ligera a una persona que te está confundiendo con sus reacciones. No les concedas a los demás el poder de definir lo que vas a hacer con tu vida. Respecto al amor, algo importante sucederá en tu horizonte afectivo, aprovecha las oportunidades. Una persona que te aprecia te contará secretos y confidencias que te asombrarán. Tu estado de ánimo mejorará conforme vaya avanzando el día, te recuperarás. Es el momento de hacer eso que tanto te apetece y que siempre pospones. Te estás apoltronando por descuidar la actividad física, muévete y mejorarás.

Virgo

No tientes la suerte invirtiendo en negocios arriesgados Virgo, actúa cuidadosamente. Por fin llegó el momento de un posible ascenso en el trabajo, pero no olvides que para recibir hay que dar. El dinero que ahora tienes no es para derrocharlo, organiza tu presupuesto. El amor y la amistad se presentan más dinámicos y llenos de posibilidades reales. Este será un buen día para consolidarte en esa relación tan importante para ti. Actúa directamente sin esperar a que sean otros los que digan la última palabra. Quien menos pensabas demostrará ser una persona especial en tu vida amorosa. Si no tienes motivos, deja de preocuparte. N, no te compliques tanto la vida. Solo necesitas cambiar de actitud para sentirte bien, las cosas no van mal. Tu salud está muy bien y notarás como tu ánimo mejora mucho. Si estás buscando un hijo, este momento está muy favorecido por los astros.

Libra

Hay un posible dinero en el azar Libra. Prepara tu bolsillo porque habrá gastos, aunque también recompensas. Laboralmente y todo lo que tiene relación con el hogar está muy bien auspiciado. Te faltará un poco para ponerte al día en tus pagos, este período es apretado. Hay tonos positivos en tu trabajo aunque ocurren demoras en tus asuntos legales. Tendrás la fuerza de voluntad para quitarte de encima alguien que no te conviene. Tú brillas como el sol así es que no aceptes ser plato de segunda mesa en el amor. Estarás frente a situaciones embarazosas que requerirán que apliques tu tacto social. Tienes algo de cansancio acumulado, cuídate y procura hacer más pausas. Te conviene plantearte algunos cambios en tu vida, evita el estancamiento. Trata de disfrutar de tu tiempo libre con tu familia o tus amigos, te animarás. Física y anímicamente te sentirás muy bien, notarás un aumento de energía.

Escorpio

Saca adelante tus proyectos Escorpio, no sigas esperando que sean otros los que lo hagan. Lo mejor llegará en pocos días y recuperarás el status que habías tenido anteriormente en el trabajo. Querrás tener esplendidez con los que te rodean y eso está bien, pero no te pases. Asesórate bien antes de hacer una inversión, pueden surgir contratiempos. Pasa por alto ciertas cosas que escuches si estás con una persona querida. Te rodean muchas personas imprudentes, es importante que no te dejes manipular. Día favorable para tomar decisiones certeras y disfrutar tu realidad en el amor. Deja de tener tantos sueños y empieza a luchar para que se hagan realidad. Estás teniendo muy buena salud y no piensas en ella, pero hay que cuidarse. Tendrás mucha energía y ganas de trabajar, te sentirás bien en general. Estás dándole demasiadas vueltas a la cabeza, intenta relajarte de algún modo.

Sagitario

Si tienes negocios, hoy tendrás una habilidad especial Sagitario, te saldrá todo bien. No dejes de decir lo que sea necesario en el trabajo, luego lo agradecerás. Ten en cuenta los gastos que están por llegar, así no tendrás problemas. Si visitas lugares diferentes este día, podrás establecer nuevas relaciones. Vigila tu actitud hacia los demás este día, es lo que te puede perjudicar. Serás el objeto de admiración de muchas personas, disfruta la popularidad. Tienes una buena racha en el amor, toma la iniciativa en las relaciones, te irá bien. Disfrutarás más de tu tiempo libre, te vendrá bien tomarte algún descanso. Si quieres cambios, debes tomar la iniciativa, verás cómo te resulta favorable. Toma algún reconstituyente natural si te sientes con cansancio, te sentará bien. Encontrarás la solución para un antiguo problema, te sentirás muy bien.

Capricornio

Si se te estaba retrasando un dinero Capricornio, ahora te llegará, dale el curso adecuado. Plantéate aprender algunas cosas nuevas relativas a tu trabajo, te ayudará. Con un poquito de fuerza de voluntad sacarás adelante todas tus obligaciones. Pon más de tu parte en lo laboral, la fase rutinaria está a punto de terminar. En el amor podrían surgir malentendidos en tu relación, pero podrás solucionarlos sin problemas. Si tienes que pedir disculpas no dudes en hacerlo, todo resultará muy bien. Tu popularidad aumenta y notarás como la gente te busca, disfruta el día. Estás en buen forma y muy bien intelectualmente, los astros te favorecen. Estás con nervios y quieres hacerlo todo a la vez, debes procurar calmarte. Tendrás cansancio y decaimiento, pero no te preocupes, se te pasará pronto. Desplegarás una gran actividad, vas a avanzar mucho en todas tus tareas.

Acuario

No tienes un mal momento laboral Acuario, ten calma, no fuerces las cosas. No seas tan perfeccionista en el trabajo, te estás agobiando innecesariamente. Si querías cambiar de empleo ahora lo puedes conseguir, es buen momento. Vas a tener nuevas y buenas ideas profesionales, procura ponerlas en práctica. Respecto al amor, no te has dado cuenta de que le gustas a alguien cercano, estate pendiente. Despertarás el interés de alguien que te gusta, puedes intentar acercarte. Tus relaciones con los demás serán muy satisfactorias, te sentirás muy bien. Hoy darás mucho a los demás y antes o después recibirás los beneficios. Estás con bajón de energía, necesitas descansar más y vigilar lo que comes. Debes salir y distraerte para calmar los nervios, no te quedes pensando. Tienes altibajos anímicos por acción de los astros, pero pronto pasarán. Tienes ganas de viajar, moverte y hacer cosas nuevas.

Piscis

Ahora te puedes permitir gastar un poco más de lo habitual Piscis, pero no te pases. Si te surge una oferta de trabajo interesante tendrás que aceptarla deprisa. Tendrás un gasto inesperado, te darás cuenta de la importancia del ahorro. En tus tareas alguien te quiere ayudar y deberías permitírselo, te conviene. Hoy no es tu día para el amor, procura no tomar decisiones importantes. Disfrutarás con tu familia y recibirás muchas satisfacciones en este terreno. Si tienes hijos, tendrás momentos muy especiales con ellos, disfrútalos. Tienes posibilidad de reunirte pronto con antiguos amigos, te animará mucho. Tienes un momento favorable para aumentar la familia si es lo que deseas. Tienes mucha energía y confianza, te sentirás muy bien, disfruta el día. Estás bien, pero ten cuidado con las alergias, si es tu caso, toma medidas.

Informáte más acerca del horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco, así podrás leer más profundamente sobre lo que te espera en este día.