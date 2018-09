Una pescadería pone ojos de plástico a los peces para que parezcan frescos

Según publica el diario árabe Al Bayan, las autoridades de Kuwait han tomado la decisión de cerrar el establecimiento tras comprobar el estado real de los productos ofertados y la estafa que se estaba llevando a cabo.

Las fotos publicadas en internet muestran como el pescado tenía ojos que se deslizaban por la cara dejando ver otros mucho más amarillos debajo.

Los usuarios de Twitter bromearon sobre la estratagema del pescadero del que no se ha hecho público el nombre. «Pensé que lo había visto todo, pero Twitter siempre me demuestra que estoy equivocado». Elodie Mainze dijo: «Eso es una práctica comercial grosera y mala, pero no puedo evitar reír al mismo tiempo. ¿Honestamente pensaban que la gente no se daría cuenta?».

Kuwaiti police has shut down a fish store that was sticking googly eyes on fish to make them appear more fresh than they are. :-)

via Al Bayan newspaper, @bayan_kw. pic.twitter.com/CcPa73fDQh