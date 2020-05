Así persigue un coyote a un correcaminos en la vida real

Es una persecución famosa por los dibujos animados: el coyote intenta atrapar al correcaminos una y otra vez. En la vida real también ocurre, aunque no es tan común que una cámara capte el momento.

Y así, sin dinamita de marca ACME, es como Michael Bogan, profesor de la Universidad de Arizona, pudo grabar cómo un coyote (Canis latrans) persigue a un correcaminos (Geococcyx californianus) en el Parque Santa Cruz River de Tucson, Arizona, EE.UU.

«¡Está pasando ahora mismo!», escribía Bogan junto al vídeo, que acumula miles de interacciones y visualizaciones en Twitter.

OMG coyote vs roadrunner is real and it’s happening right now y’all!!! #Tucsonpic.twitter.com/a64qEbcCdv