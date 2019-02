Pensaba que había un fantasma en su casa... pero en realidad era un joven viviendo en su armario

Maddie, una estudiante de la Universidad de Carolina del Norte, notaba cosas extrañas en su piso. Objetos personales desaparecían, incluidas prendas de ropa, aparecían huellas de manos en las paredes del baño...

Tal era su desconcierto que llegó a pensar que había un fantasma en la casa, pero acabó descubriendo que, en realidad, se trataba de un hombre viviendo en el armario de su habitación.

«Oía ruidos en mi armario. Sonaba como un mapache», ha explicado la joven en declaraciones recogidas por People. Tras preguntar «¿Quién está ahí?», alguien respondió «oh, mi nombre es Drew».

Tras la posterior comprobación policial, 'Drew' resultó ser Andrew Swofford, de 30 años, quien ahora se enfrenta a múltiples cargos. En su declaración, la joven afirmaba que el «okupa» llevaba puestos sus calcentines y sus zapatos. Además, portaba una mochila llena de su ropa.

This is Andrew Swofford. A UNCG junior got home on Saturday, to find him in her closet, wearing her clothes. @myfox8pic.twitter.com/n4PFMhtW2b