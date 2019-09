Un pasajero viaja en avión seis horas de pie para que su pareja pudiera dormir durante el trayecto

Siempre se ha dicho que el amor no entiende de límites. Sin embargo, en ocasiones el compromiso por otra persona puede llegar demasiado lejos. O eso es lo que han opinado numerosos internautas después de conocer a través de un tuit, el de Courtnley Lee Johnson, que un pasajero voló durante seis horas de pie para que su pareja pudiera tumbarse sobre los dos asientos y dormir plácidamente. «Este chico estuvo de pie las 6 horas para que su esposa pudiera dormir. Ahora eso es amor», dice con sarcasmo el autor del texto.

This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj