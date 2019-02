Una pareja anuncia que no tendrá hijos por la conservación del planeta y les llueven las críticas Nathalie Gómez y Andrés Molina desataron una polémica tras compartir una imagen acompañada del texto «vasectomía» celebrando que «nunca» serían papás

ABC

La pareja colombiana formada por Nathalie Gómez y Andrés Molina desataron una polémica tras compartir una imagen acompañada del texto «vasectomía» celebrando que «nunca» serían papás.

El texto que publicado por Gómez y Molina era el siguiente: «Queremos compartir con ustedes la gran alegría. NUNCA SEREMOS PAPÁS, aceptamos una vida en la que eternamente nos compraremos los juguetes para nosotros, podremos viajar sin limitaciones, caminar desnudos por la casa y más. Sin embargo nuestra razón principal no es esta, la más importante es contribuir con la conservación del planeta que tan sobrepoblado y aporriado está. No vamos a traer un humano más a contaminar».

Entonces fue cuando una noticia que compartían con sus amigos y familiares a través de Facebook, se convirtió en un blanco de críticas.

Nathalie explicó su decisión ante los insultos y comentarios negativos que recibieron por publicar su elección.

1. Siento esperanza de ver tanta gente que comparte nuestros pensamientos, que se alegra de que cada día más personas tengan conciencia.

2. Estoy totalmente sorprendida de saber de tantas parejas jóvenes que han tomado el mismo camino.

3. Por otro lado, en la cuenta de @andresflu hemos leído cientos de comentarios de personas que lastimosamente no entienden el punto, que siguen creyendo que el único camino en la vida es reproducirse como conejos sin pensar en las consecuencias.

4. Gente, para mí los niños son hermosos... Si no viviera tan afectada por lo que veo todos los días, porque a veces me duele respirar al ver tantos niños sufriendo en la calle, tantas drogas, violencia y crueldad, créanme que tal vez si no fuera así, consideraría tener uno.

5. Soy consciente que no todos deben pensar como nosotros, que la raza humana debe continuar. Admiro las personas que planean un hijo, que lo educan con amor todos los días, que se preocupan por dejar un buen ser humano que contribuya en el planeta.

6. En definitiva, falta mucha educación y sentido común, la mayoría de la gente que nos ataca en los comentarios, cree que contaminar es tirar basuritas a la calle, no tienen ni idea de su huella ecológica", escribió Nathalie.