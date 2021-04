Un padre obliga a su hija a disculparse en TikTok tras subir vídeos bailando 'twerking': «Tú eres una chica educada» La adolescente tuvo que leer una disculpa y publicar la reprimenda del padre por «denigrarse»

El uso que los adolescentes hacen de las redes sociales comenzó ya hace años. Hoy en día, las críticas de cómo se usan estas plataformas se dirigen hacia TikTok: la red social que se puso de moda en el confinamiento y en la que la mayor parte de sus usuarios son menores de edad.

El último caso que ha vuelto a encender este debate sucedió el pasado 7 de marzo, cuando un vídeo de TikTok comenzó a viralizarse y del que se han hecho eco varios medios como Clarín o 'El Comercio'. En él aparece que una adolescente pidiendo perdón a su familia y amigos «por las fotos y vídeos en los que me denigro». Tras este inicio, seguía: «Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron».

A su lado, observando la escena y cuidando que no se salte una línea de la disculpa, está su padre, que a terminar continúa haciéndole unas preguntas para que la joven vuelva a repetirse. «¿Eso eres tú? ¿Esos vídeos te representan en algo? ¿Tú eres eso? Tú eres una niña de casa, que estudia y va bien en la escuela. No tienes por qué estar enseñando las nalgas. Las nalgas las enseñan las putas y tú no eres eso».

Padre de familia reprende fuertemente a su hija y la obliga a ofrecer una disculpa tras sorprenderla grabando videos en TikTok bailando twerking.



¿Qué opinan de esto? pic.twitter.com/OJDyHEe70m — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) March 5, 2021

Las reacciones al vídeo no solo se han quedado en los comentarios de la cuenta de la chica. Otros usuarios lo han replicado dando su opinión sobre si el padre había sido proporcional en su castigo; sobre si tendría que haberlo hecho en privado; o si ha estado acertado al llamarla puta por subir un vídeo bailando.

Hay opiniones de todo tipo: tanto a favor como en contra del padre, incluso análisis de psicólogos que hablan de las consecuencias de un castigo así o de las formas de educar. Mientras tanto, tres semanas después- y quizás por todo el lío que se ha montado- la cuenta original ha desaparecido de la plataforma.