«Nunca he limpiado mi pene»: la sorprendente confesión de un joven de 24 años ante miles de espectadores

Zach, un joven camarero de 24 años, acudió al programa «The Sex Clinic», emitido en el canal británico E4, en busca de una respuesta a su dolencia: su pene desprendía un olor desagradable. Además, tenía dolor e irritación en la punta.

El programa, que ofrece consejos sobre salud sexual e informa sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) y su tratamiento, tuvo un pico de repercusión y viralidad en redes sociales tras emitir la sorprendente confesión del joven: no había lavado su pene en 24 años.

En concreto, Zach no había limpiado nunca su prepucio, lo que le produjo un caso de esmegma, tal y como señalaba posteriormente un especialista.

Se trata de una secreción de color blanquecino, aspecto graso y de olor fuerte que puede provocar inflamación en el glande o el prepucio. De ahí la importancia de una correcta higiene en la zona durante la ducha.

El joven, que mantenía relaciones sexuales con regularidad, llegó al programa quejándose de que su pene no le funcionaba como antes. Una de las doctoras del programa, Naomi Sutton, fue la que le puso en alerta. Ella misma, a través de su cuenta de Twitter, advertía que el joven «no es el único que ha experimentado este problema» y que no era raro encontrarse con casos de esmegma en la clínica.

Lots of talk on social media about Zach #thesexclinic It is not uncommon to see #Smegma on examination in clinic; he is NOT the only one who has experienced this problem #keeptalking#letstalkaboutsex#nojudgement#stopstigmapic.twitter.com/UYjo2SlRr4