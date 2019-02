«No tiene botón de volumen para rebajarlo»: la viral respuesta de un padre a un vecino que se quejaba del llanto de su hija «Lamento profundamente que un bebé perturbe tus sueños», comenzaba en su explicación el periodista Nacho Duque

«Rogamos, por favor, que procuren que sus hijos no griten por la noche y pronto por la mañana. No están solos en el edificio. Gracias». «Como me volváis a despertar pongo una queja en la comunidad. Vuestros hijos son vuestra responsabilidad». Son las dos notas que el periodista de Marca Nacho Duque se encontró en la puerta de su casa, ambas quejándose del llanto de su hija.

«Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac», señalaba en Twitter Duque. A continuación, dio respuesta a las quejas de su vecino, dividiendo la explicación en diez puntos que se han compartido más de seis mil veces en la red social.

1. Lamento profundamente que un bebé perturbe tus sueños.

2. Soy el primer interesado en que duerma bien porque así lo haría yo también. Entre el uno y la otra, vamos para cinco años durmiendo de pena. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

5. Afortunadamente, mis hijos son mi responsabilidad. Menos mal que no son la tuya.

6. Estás tardando en poner la queja, porque esta noche también promete. Con un poco de suerte, la comunidad contrata a Supernanny y nos resuelve el problema. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

9. El próximo día, ábreme la puerta cuando vaya a decirte todo esto en persona. Lo de las notas es muy infantil.

10. Buenas noches. Espero. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

Además de dar respuesta a las quejas, el hilo ha generado un debate sobre los diversos modos de gestionar llantos o sobre la convivencia familias-vecinos cuando hay discusiones o ruidos excesivos.