El niño que vende sus dibujos en la calle para comprar el juguete que su madre no le puede pagar

Patricia Álvarez, madre del niño chileno de nueve años cuya historia se viralizó esta semana, supuestamente porque vendía sus dibujos para comprarse útiles escolares, aclaró la información.

En conversación con TVN Red Valparaíso, sostuvo que al menor de edad le gusta pintar y «me quiso acompañar en mi puesto de ventas para ofrecer sus dibujos». Álvarez explicó que «él quiere comprarse un Gokú original, entonces yo le dije que es muy caro y no me alcanzaba».

«Quiero aclarar que mi hijo tiene los útiles comprados en enero», remarcó Álvarez, indicando que «si alguien quiere darle algo, puede ser un atril para apoyar sus hojas y así pueda seguir pintando».

En un principio, la historia tuvo una explicación diferente, puesto que la usuaria en Twitter @Caroangelica3 publicó un mensaje en donde aseguraba que el menor necesitaba material escolar.

Con respecto a mi tuit del pequeño dibujante:

1: mañana me darán todos sus datos serio bueno organizarnos bien para su ayuda

2: me emocioné y fui capaz de mostrar la cruda realidad de muchas familias chilenas la cual me siento orgullosa

3: quiero educación gratuita y de calidad https://t.co/F3uWZQbSdO