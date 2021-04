Multitudinaria fiesta en la playa de la Barceloneta sin mascarillas ni distancia de seguridad Decenas de personas se aglutinan en la mítica localización de la ciudad condal

Con la llegada de la Semana Santa y del buen tiempo, las aglomeraciones en la playa barcelonesa se repetían en los últimos días. Pero el pasado viernes la Barceloneta fue escenario de una fiesta improvisada. Decenas de jóvenes sin mascarilla ni distancia de seguridad se aglutaban al son de la música.

El vídeo que denunciaba la actividad ilegal se ha hecho viral e incluso se ha podido ver en distintos canales de televisión. Las imágenes muestran a decenas de personas bailando en la playa sin distancia de seguridad ni las mascarillas.

Así está ahora mismo la playa de la #Barceloneta. ¿Quién dijo COVID? Imágenes de @A3Catalunya (Tania Latorre). Lo vemos en las noticias de las 9. pic.twitter.com/4vzPJraVU8 — Santiago Cid (@santicid) April 2, 2021

Imágenes como esta se producen a causa del prolongado cierre de la hostelería en Cataluña, donde bares y restaurantes deben terminar su actividad a las 17.00 horas de la tarde. Pese a la actitud lúdica de los presentes en la Barceloneta, la transmisión de la enfermedad sigue creciendo en Cataluña y se sitúa en el 1,21.

Pero estas no son las únicas imágenes preocupantes que deja el Viernes Santo. Miles de aficionados se acercaron al campo de Zubieta para despedir a la Real Sociedad cuando este ponía rumbo hacia Sevilla para disputar la final del a Copa del Rey. También ocurrió algo similar entre los aficionados del Athletic, quienes lejos de mantener las más mínimas medidas de protección, formaron pasillos animando a los jugadores a su llegada. Pero no solo no respetaron la distancia de seguridad, tampoco llevaban mascarillas.