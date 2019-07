Una mujer golpea brutalmente a su novio en un avión porque «había mirado a otra chica»

En una relación amorosa, los celos pueden llegar a ser el mayor enemigo. Si no que se lo pregunten a Memo, un hombre que sufrió una brutal agresión por parte de su pareja antes de que despegase el avión donde iban montados porque «había mirado a otra mujer».

Una fuerte discusión alertó a todo el avión, que estaba repleto de pasajeros. La mayoría quedó en «shock» cuando una mujer se levantó de su asiento perisguiendo a otro hombre al que golpeó con un ordenador portátil en la cabeza. El hombre ha sido identificado como Memo –por el griterío del vídeo– y la mujer, su pareja.

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G