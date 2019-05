Muere a los siete años «Grumpy Cat», la gata más famosa de internet

El mundo de internet y los memes están hoy más tristes tras la muerte a los siete años de «Grumpy Cat», la gata más famosa de la red en los últimos años.

Nacida el 4 de abril de 2012, «Tartar Sauce», el nombre inicial que le pusieron sus dueños, obtuvo popularidad tras la publicación de una foto, en la que mostraba una cara malhumorada, en Reddit en septiembre de 2012.

Fue apodada como «Grumpy Cat» (gato gruñón) por la red y su fama comenzó a crecer gracias a los memes.

En un comunicado, la familia del animal explica que «falleció el pasado martes debido a sufrir complicaciones por una infección en su tracto urinario».

